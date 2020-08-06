5歲以下病毒量比成人高100倍　研究：一旦開學會大爆發

本港新冠肺炎疫情持續出現社區爆發，教育局日前宣布，學校將於新開年暫停所有面授課程。美國有研究指，5歲以下的新冠肺炎患者，體內的病毒量可比成人高100倍，憂慮一旦開學會出現大規模爆發。

按圖即睇兒童感染病徵：

+ 7 + 6 + 5

病毒量比成人高100倍

日前《美國醫學會兒科醫學期刊》刊登一項由美國芝加哥安與羅伯特盧里兒童醫院（Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago）團隊進行的研究結果，團隊對新冠肺炎進行年齡分組研究，將145名輕症患者分成3組，包括46名5歲以下幼童、51名5至17歲兒童，以及48名18至65歲成人，進行鼻咽拭子採樣的測試。

研究於3月23日至4月27日進行，期間收集了該醫院住院部、門診、急診和臨時新冠病毒檢測站的樣本，3個小組的樣本只包括出現輕度至中度症狀人士。結果顯示，5歲以下幼童上呼吸道的病毒量，是成年人的10至100倍。帶領研究的兒科傳染病專家Taylor Heald-Sargent指，研究顯示，沒有症狀的兒童病毒載量有機會比成人更高。

團隊又表示，研究結果可作為當地應否如期秋季開學的參考，因為幼兒的行為習慣未必有效防疫，加上校園的密閉空間，恐怕令新冠病毒會在群體中迅速蔓延，形成大爆發。

逾七成兒童患者出現發燒、咳嗽和呼吸急促

美國疾控中心（CDC）亦曾發表有關新冠肺炎的感染數據，研究分析了全美各地，在2月12日至4月2日確診的149,082病例。其中2,572宗（佔1.7%），涉及18歲以下的兒童，嬰兒佔兒童病例的15%。在兒童病例中，有73%的人發燒、咳嗽和呼吸急促，其他症狀包括肌肉疼痛、喉嚨痛、頭痛、噁心、嘔吐，腹痛和腹瀉。

報告指出，每5名兒童患者中有1名住院治療，每3名成人患者有1名住院治療，全美有3名兒童疑似因感染新冠病毒而死亡。

相比起成人，流鼻涕在兒童中更為普遍。報告指，大多兒童病例均屬輕症，但強調症狀較輕或無症狀的病人，包括兒童，也會傳播病毒。他們可能較少自我隔離，或成社區的播毒溫床。

資料來源：The New York Times

相關文章：新冠肺炎│疑環境污染 街市海鮮魚檔恐成傳播鏈 即睇買餸要點做

確診患者曾到過的街市名單（持續更新）：

+ 38 + 37 + 36

按圖睇清外出購物及回家必做5步：