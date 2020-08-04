新冠肺炎│疑環境污染　街市海鮮魚檔恐成傳播鏈　即睇買餸要點做

本港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，今日（4日）新增80宗確診個案，32宗感染源頭未明。連日來多個街市檔販，以及曾到訪街市的家庭主婦確診。其中紅磡街市累計10宗確診，土瓜灣街市亦有新增個案，不排除涉及環境污染。 街市成為染疫的高危地點，媽媽到街市買餸時，有什麼注意事項？記者整合連日確診患者曾到過的街市名單，並會持續更新。

確診患者曾到過的街市名單（持續更新）：

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魚檔恐成傳播鏈

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（4日）表示，紅磡街市累計出現10宗檔販確診，涉及凍肉檔、乾貨、海鮮檔等，其中5宗涉及4間「堆埋一齊」的魚檔；而土瓜灣街市亦累計兩宗魚檔檔販確診個案，不排除存有環境污染。相關街市於今日下午5時提早關閉進行清潔，港大微生物學系講座教授袁國勇亦會到場視察。

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張竹君曾於7月24日表示，確診個案中多為家庭主婦、老人家，平時主要到街市買餸，又指街市環境擠逼、通風不良，加上有部分人不戴口罩，以及有人叫賣，令風險增高，呼籲家庭主婦減少買餸次數。

按圖睇清外出購物及回家必做5步：

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戴手套買餸更安全？

不少主婦為了減低受感染風險，到街市買餸時會戴上手套，兒科醫生陳少儒表示，雖然戴上手套能夠保護雙手不直接接觸到病毒，但若果戴上手套後觸摸到帶有細菌或病毒的物件，再接觸其他人或物件，亦有機會散播病毒。除掉手套後亦要小心處理，並要用水清洗或消毒雙手。陳醫生建議，到街市購買餸菜時應該戴上口罩、面罩及手套，出入及觸摸物品後要立即消毒，以及要保持社交距離。

按圖即睇新冠病毒存活在16種物品表面的時間：

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緊守防疫原則

家庭醫生張國威指，到街市也要緊守防疫大原則 ─ 注意個人衛生。「除了戴口罩，最好也盡量減少逗留時間，諗到要啲乜嘢，買完就走。大人小朋友都要培養顧己及人的心態，在街市選擇食物時，很多時會攞上手睇吓，但如果我們雙手曾接觸過病毒，再接觸食物，便有機會污染食物，最後可能是自己買咗，或者人地買咗，也會受到影響，因此也宜盡量減少直接觸碰食物。」

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

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買餸、外賣回家要先做一步

張醫生表示，當購買蔬果、肉類回家，拆開包裝膠袋後，要用清水清洗乾淨。「消毒劑唔可以食落肚，不可能用很多消毒產品處理食物，主要都是用清水洗。水果清洗後，可削去外皮才進食。想更安心的話，可選擇一些可剝皮的水果，如香蕉，當然處理食物前也要清潔雙手。」

按圖即睇詳細入屋防疫步驟：

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若外賣熟食回家，張醫生提醒：「用來裝外賣的膠袋，其他人也可能接觸過，回到家不宜立即放上飯枱。可先放在另一個地方，把入面的食物取出；另外亦可把食物放入家裡的器皿。做多重工夫，保障會更大。」