留家抗疫親子玩意　「魔法骰」shake 出親子溝通新方法 |屈家妍

面對漫長暑假而暑期活動因疫情第三波而剎停，在這艱難的日子裡，我們的生活需要多一點「魔法」。既是家長又是教育博士生的我，不時思考如何幫助自己及其他家長更有效與子女溝通，善用每天緊湊的時間。機緣巧合，我找到了適合我的「魔法」。有了這粒魔法骰，家長每天只需花九分鐘，便可以與孩子培養交心的習慣，對親子關係影響深遠。

作為家長第一誡，記得世上沒有完美的父母。疫情期間，甚至疫情過後大家可能忙得不可開交，可能你曾因為未有為孩子付出百分百時間而感到內疚。請放心，專家們說家長其實只需配合正確時機，便可以為孩子的情緒健康做出重大貢獻，因為在這些關鍵時刻引導他們並給予他們全神貫注的關注將極大地影響他們的健康，並在以後影響他們如何看待他們的童年。

一日只需放下手機九分鐘，與小孩花quality time 溝通，你會發現親子關係將有很大的變化。

早前我分別設計了抗疫繪本和能量卡，讓孩子免被負面情緒包圍，加強親子溝通共同面對疫境。面對疫情第三波來勢洶洶，於是我便聯同本地插畫師 Yuki Lo聯手設計設計這粒魔法骰，希望家長能善用小小魔法，與子女保持良好互動的溝通。這粒魔法骰表面平平無奇，但對我來說，它卻幫助我和女兒每天談心。魔法骰一式三款，每款在骰子的六個面向也寫了一條問題。玩法很簡單：家長或小孩只要將魔法骰一擲，親子也可以按魔法骰朝天的一面寫上的問題與孩子交流。

我結合了心理學和魔法骰的玩法，建立了一日三次與孩子談心的習慣。

根據美國情感神經科學家Jaak Panksepp的說法，這些重要時分為以下三刻：

一：早上 - 醒來後的頭三分鐘

二：下午 - （從學校回家後）的三分鐘

三：晚上 - 上床睡覺之前的三分鐘

於是，我在每天這三個不同時份會和女兒玩魔法骰。以下是我的做法：

早上的三分鐘十分關鍵，花些時間進行聯繫，聊天、甚至抱抱，好讓孩子展開新一天之前，填滿了孩子的情感戶口。你可以利用早上這粒魔法骰，擲出一個問題/指令，有助親子溝通。

第二個的三分鐘，是下午。當然，這也是十分重要。WFH 家長每天可能被排山倒海的工作/視像會議包圍，中午飯也只能匆匆吃幾口，又埋首工作。為了讓家長可以在繁重的工作中停一停，大家可以用這顆魔法骰，親近一下孩子。未來在復課以後，放學後的時間，家長也可以好好跟孩子保持溝通。

這是因為小孩已經離開爸爸媽媽身邊上學幾個小時了，再次團聚意味著他們回到了最舒適、最安全的地方。如果可以的話，擁抱他們，跟聊聊他們的一天，只是為了享受再次相聚的時光。在職爸媽可以嘗試致電或請接顧者幫忙，利用下午的那粒魔法骰，叫孩子擲出一個問題/指令，讓孩子知道爸媽與他們同在。

一天最後幾分鐘，就在睡覺前，躺在床上，不要少看這些昏昏欲睡的時刻，因為對我們都是至關重要的。一天到晚，該是冷靜下來的時候，亦是感到與世隔絕的好時機。這也意味著無論今天過得如何，我們與孩子也在一起。把晚上那粒魔法骰，叫孩子擲出一個問題/指令，溝通過後可以好好休息。

歡迎大家到FB page : alittlesomethingbymarinawatt免費下載。先用A4 紙打印出來，然後沿著線摺好成一粒骰，用膠水封邊。我這裡是抱磚引玉，各位家長當然可以按自己子女的性格和喜好設計不同的指令/問題，又或者跟他們一起討論，完成一粒獨一無二的魔法骰。

透過魔法骰，增加親子互動及互相了解，亦鼓勵孩子抒發感想，發表意見，藉此增強語言的表達能力，建立正確價值觀。希望這股溝的力量在疫情過後能得以延續及發展，為孩子的情感戶口存入正能量，就是面對未知風暴的最強武器。

就是這樣，孩子一天中最重要的九分鐘你絕對值得花。

作者簡介：

屈家妍

從事企業及教育慈善公關十多年，現正修讀教育博士課程，望與女兒一起學習，共同成長。今年年初，我曾創作中、英文版的電子防疫繪本《給孩子的防疫繪本》，供學校和家長免費下載。

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