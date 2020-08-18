【鼻敏感】肺炎疫情期間容易加重症狀？10招紓緩兒童流鼻水打噴嚏

根據香港過敏學會統計，香港每4個人中便有1人患鼻敏感，日常生活遭受流鼻水、打噴嚏、鼻塞等影響。 假如家中小孩有鼻敏感困擾，你又有否發現新冠肺炎疫情愈嚴峻，過敏症狀也愈嚴重？原來疫情竟會間接加劇過敏症，立即看看以下解說，並學識七招紓緩不適！

肺炎疫情與過敏症有間接關係。（Getty Images）

切勿使用過量清潔劑

疫情期間大家都勤加清潔家居，有時難免使用過量漂白水、消毒藥水等清潔劑，當中的化學品氣味會刺激鼻黏膜，加劇流鼻水和打噴嚏症狀，並有機會令嗅覺遲鈍，不自覺增加清潔劑濃度，陷入惡性循環。

建議大家盡量使用天然無味、對小孩寵物無害的清潔劑消毒家居，並遵循產品指引稀釋，千萬別以為濃度愈高愈乾淨。清潔時也要打開窗戶和使用空氣清新機，保持空氣流通。

疫情期間很多家庭會頻繁清潔，小朋友吸入清潔劑化合物會感到不適。（Getty Images）

在家抗疫也要控制體重

有研究指出肥胖和缺乏維他命D的人較易患上鼻敏感，因此小朋友長期在家，家長應注意他們的熱量吸收和運動量，避免體重超標，另外鼻敏感人士應減少攝取辛辣食物和酒精，避免刺激鼻黏膜的血管擴張。

我們一般透過曬太陽來攝取維他命D，但疫情關係很多小孩都長期在家，不妨服用維他命D補充劑，以補足所需營養。

辛辣食物一般熱量較高，又會刺激鼻黏膜，不建議小朋友經常食用。（unsplash）

清潔窗縫床隙

很多人都知道灰塵、塵蟎和毛髮都是致敏源，因此會勤力清潔地板和換床單，但是灰塵和毛髮常常落在家居的窿窿罅罅，例如窗縫、床罅、抽屜空隙，以至我們每天都使用的鍵盤之中，這些縫隙積聚塵埃、塵蟎和牠們的排泄物，同樣惡化過敏症狀。

門窗縫隙是經常被忽略的地方。（Getty Images）

然而，人們容易忽略這些衛生黑點，要清潔上來也不容易，例如用濕紙巾擦拭時會推污垢到盡頭，可謂治標不治本。建議大家入手迷你無線吸塵機，特小吸頭可深入縫隙清潔，而且它還設有USB充電款，放在家居和辦公室都可以隨時吸塵，非常方便。

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