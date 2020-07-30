【防疫】消毒噴霧槍網上熱賣 醒目網民揭安全隱憂 附安全消毒之選

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香港第三波新冠疫情急速惡化，連續多日確診個案「破百」，而確診者的行蹤更遍佈港九新界，令市民人心惶惶。從現時情況看來，疫情似乎未能於一時三刻消退，意味著市民仍然要做好個人防疫措施，外出時除了要時刻佩戴口罩，回家後亦要為隨身物品及衣物好好消毒。

提起消毒，雖然市面上的消毒用品款式眾多，不過近日卻有一款「消毒噴霧槍」於網上突圍而出，幾乎各大買賣群組都可見其蹤影，到底這款「消毒噴霧槍」有什麼特別之處？使用上亦符合安全嗎？

Facebook 熱賣消毒噴霧槍，反應不俗。（Facebook)

近日有網民於Facebook群組「淘寶開心share」分享近期購入的「消毒噴霧槍」，卻意外引起大批網民留言。帖主指自己多數用於入屋前消毒，尤其用來消毒貨品。「消毒噴霧槍」驟眼看來是非常方便的消毒工具，能大範圍消毒位置，但不少網民對它的評價好壞參半，亦羅列出一些安全及健康隱憂。不過與此同時，亦有不少網民指自己已經購入同款產品，用來消毒辦公室、家中，非常方便。

近日疫情反彈令不少人的防疫意識再次提高，不單單是回到家中，抑或網購一大堆日常用品後要進行消毒，就連家居、辦公室亦不時要進行大清潔，但倘若家中或辦公室的範圍大、物品多，單靠噴霧瓶，或抹拭消毒相信會花上不少時間。而「消毒噴霧槍」由於把消毒劑進行霧化，因此可大範圍為空間進行消毒，尤其適合家居、辦公室、小店舖，以及消毒網購物品時使用，正中不少人為求方便快捷的心。

「消毒噴霧槍」的原理

「消毒噴霧槍」的原理是把液體類的物品霧化成小分子的氣霧，因此不論是哪一種消毒液，只要是液體都可以霧化成消毒噴霧。

網民揭噴霧槍成疑 K Kwong勸勿買

對於要大範圍消毒空間來說，「消毒噴霧槍」無疑是非常方便的消毒工具。不過安全性卻成疑。不少網民擔憂「變放毒多過消毒」、「吸入霧化氣體有機會傷肺」、「隨時會爆炸」等等的。另外亦有網民指可改用較安全的消毒劑。

其實關鍵之處不單是使用的消毒劑是否安全，即使所用的消毒劑是安全，假如經霧化後大量吸入肺部，亦有機會對肺部造成傷害，而但凡含有酒精的消毒用品都具有引致火災的風險，因此絕對不能把含有酒精、漂白水成分、滴露等的消毒用品進行霧化，長期使用分分鐘惹來中毒風險。大家購買前需自行考慮，而有需要購買的用家，則建議可改用一些經認證的消毒用品，而使用後亦應保持室內空氣流通。

不過無論如何，想有效防疫最重要還是戴好口罩、勤洗手，以及使用安全的消毒劑定期抹拭隨身物品及家居範圍，如次氯酸（HOCL）成分的消毒劑便是安全之選，適合家中有小朋友或寵物人士用來擦拭常用物品。

次氯酸不含任何酒精成分，而由於與漂白水（NaClO）的化學結構非常相似，但酸鹼度不同，因此次氯酸的刺激性比大部分的消毒用品為低，天然、無毒之餘，更可直接接觸人類及寵物的皮膚。

Medilox 美滴樂天然消毒殺菌劑

美滴樂（Medilox）消毒劑由天然成分次氯酸（HOCI）構成，不但無色、無味，更不含毒性及酒精，可直接接觸成人、小童及寵物的皮膚。而檢測報告更證實美滴樂有效殺滅99.98%新型冠狀病毒Covid-19、流感病毒等等。產品除了獲得美國FDA安全證書，同時亦符合歐盟手術室消毒規格認證，是市面上安全的消毒劑，即使直接觸及到皮膚或眼晴，亦無毒無害，適合配搭「消毒噴霧槍」，作大範圍家居清潔使用。

Medilox 美滴樂-S 天然消毒殺菌劑(多用途配方)

美滴樂多用途配方可用於消毒個人物件或家庭用品，如桌面、廚房爐頭、廁所、鞋架、地板、床具、等等，由於消毒劑的成分安全，即使直接觸及到皮膚或眼晴，亦無毒無害。此配方適合12個月以上小孩及成年人使用，使用時只需將消毒液噴灑在所需要消毒的物件上，等待30秒後抹乾或待自然風乾即可。

Medilox 美滴樂-B 天然消毒殺菌劑(嬰幼兒配方)

美滴樂嬰幼兒配方專為0 – 12個月嬰兒而設，配方成分較多用途配方溫和，100% 不含酒精成分，對嬰幼兒的剌激性非常低，可用於消毒各種嬰幼兒物品，如嬰兒床、車座椅、嬰兒車、餐具、尿片墊、嬰兒櫈、嬰兒玩具等等，即使嬰兒誤觸及物件表面的消毒劑，亦不會對他們的健康造成影響，家長們可放心使用。

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