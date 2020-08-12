逆境不裁員仍派飯助基層　派對到會老闆兼三孩媽：唔放棄就有辦法

「為母則強」一詞充分體現在三孩之母Gloria身上，原本經營著一家親子派對食物到會公司，因為疫情，生意最差跌至四位數，幾個月以來不斷改變營運策略，勉強撐得住。公司沒有裁員、沒有減薪，更向基層人士派愛心飯盒與口罩，她同時堅持抽時間陪孩子，笑言「每日都斬開自己幾份」去面對疫情下的不同挑戰與難關。 (圖片由受訪者提供)

八人限聚令時，我們推出八人餐，生意已經大減，到四人限聚令，我們轉成四人餐，到現在二人限聚令，我們已經沒有可能再出套餐了。 Pantry Foodies創辦人Gloria

疫情下沒裁員減薪

在迫不得已的情況下，Gloria惟有將到會生意轉型為外賣。她說：「外賣會是大勢所趨，我們由一開始限聚令就轉做外賣，四月份的生意實跌得太犀利，我們以前做私房菜時也有做樓上樓下的外賣，本身對外賣也有點經驗，而且我們不是不可以行返轉頭，只要想辦法也可以經營落去。」

「這段時間我們沒有減薪、沒有裁員，所以壓力很大，以前做生意只會想搵夠自己食就OK，但現在很大責任，當疫情發生時，我們揹起的是幾十個家庭，因為他們也要養屋企人，所以無論如何都要撐住，起碼做外賣還可以頂住。」

Pantry Foodies的員工更自願清假，與Gloria及Mose共度時艱。(圖片由受訪者提供)

運送外賣要計路程時間，也要顧及食物質素，所以Gloria的公司只做青衣區。她堅定的說:「本區外賣一個都免費送到，葵芳、荃灣區就要足夠八個才送到了。」

生意難做，利潤無法與以前相比，業主卻要求加租，政府的補助金幫到的也不多，她希望政府在計算補助金時，可因應工廠的實際大小而定金額數目，比起現時一律相同金額更為理想。她說：「我們一個過萬呎工場，與一個7百呎工廠，大家都要攞住同一筆資助，對於我們來說幫助是比較少。」

限聚令使Pantry Foodies無法繼續營運到會生意。(圖片由受訪者提供)

出錢出力助基層

雖處逆境，但仍無損Gloria助人之心，她派飯、派口罩，幫助基層人士與獨居長者。她說：「在四至五月的時候，我們有個想法不如在街上派飯，但派飯也不是貿貿然說派就派，因為你不知真正的受眾在哪裡找，於是與一個機構合作，在本區的開心餐廳連續派飯七日，每日派100個飯，同時也和同事一起做義工。」

派愛心飯盒是Gloria一直想做的事(圖片由受訪者提供)

回家與子女分享派飯的人與事

由於疫情，Gloria 將原本帶兒子一起參與派飯的想法擱置，改成回家分享派飯的人與事，讓兒子也可感受一下到底發生什麼事。當中一個清潔工人的情況便令Gloria印象深刻，她說：「她是做散工，每日只可以出來做幾個小時，薪金是最低工資，搭車到上班的地方已花了她幾十元，打工的錢只夠買麵包吃，有時兩餐當一餐吃，我聽到真覺得很心酸；還有我派口罩給獨居婆婆，她向著我哭，原來因為沒有口罩，一星期都不能出外買餸，親人又沒法來探她......這些我都有跟孩子們分享。」

Gloria與丈夫Mose一直堅持做義工派口罩。(圖片由受訪者提供)

每次與獨居長者傾談，Gloria都得著很多。(圖片由受訪者提供)

無論多忙也抽時間陪孩子

幼教出身的Gloria在疫情工作比以更忙，因為生意不穩，她需要常常返公司想對策，幾個月以來，她也是四五點才睡，生意少的時候，派傳單、送外賣她都做，但仍堅持抽時間陪家中三個寶貝孩子。

她說：「小朋友停課，我們在家中裝上了單槓與千秋，我不想小朋友長時間對着iPad、看電視，盡量做其他事滿足他們，看故事書、玩桌遊他們也很開心，每日我都將自己斬開幾份，盡量在家中集中跟小朋友玩，返到公司就專心工作，感謝公司團隊幫助我，我與丈夫不用所有事都要一手一腳包辦，可以抽時間出來陪小朋友。」

她認為縱使生活在困難裏，但堅持不放棄就會想出辦法，這也是她希望灌輸給孩子。「現時我們更需要快速的應變，要正面、不容易放棄，還要關心社會，很多時候我們只看到自己的慘況，但其實社會上有更多人比我們不幸。」

Gloria每次做義工都感到施比受更有福。(圖片由受訪者提供)

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