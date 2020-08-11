張繼聰貼3歲女兒Kaka ball個人照　網民錯重點：咁大個仲食奶嘴！

張繼聰是娛樂圈中出名的晒女狂魔，經常在Instagram貼出3歲囡囡Kaka Ball的照片。早前張繼聰上載一張囡囡的獨照，並留言表示囡囡話約咗人去公園而不陪自己，不過，一眾網民卻錯重點，紛紛留言表示：咁大個仲食奶！嘴張繼聰亦親身回覆網民留言，更與網友討論教仔女大法！

張繼聰上載了一張囡囡的側面照，留言：「今朝，你話約咗人去公園，唔得閒陪我睇PJ Masks」，雖然照片原意是想說囡囡大個女，不再每日陪伴自己，不過一眾網民卻錯重點，批評Kaka ball 已經3歲，不應該再食奶嘴。

為此，張繼聰親身回覆網民留言，有網民留言支持「小朋友未儲夠安全感咪食囉」，張繼聰則表示「大人有d嘢一世都戒唔到，無謂對啲小朋友太harsh 」，有網民反駁指，難道小朋友唔想戒尿片，家長又由得小朋友「成年後都著成人紙尿片返學返工嗎？」甚至批評這樣會導致小朋友變「怪獸兒童」。張繼聰則回應「朋友，奶嘴啫，唔需要咁嘅👍🏼教導小朋友唔係一件容易嘅事，做父母都係邊學邊做，而且每個家長都有唔同嘅方法，因為每個小朋友都係獨一無二❤️ 亦唔能夠一把尺套係唔同嘅事情上 。大家分享吓，peace 🤘🏼」。

張繼聰亦留言分享當初如何幫大仔戒奶嘴「我以前同個囝講，你放心食，食到幾多歲都得，不過將來有女朋友，你諗吓會唔會影響大家嘅感情😂😂😂 冇幾耐，就戒咗😂」有網民表示贊同，「唔洗太強迫（小朋友戒奶咀），有一刻自動會戒」

即睇更多張繼聰和囡囡的相片：

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