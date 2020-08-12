【英國升學】森美兒子中二畢業跳級考中四　4問4答認識UKiset

森美兒子曦樂在香港完成中二課程後，便到英國跳級讀中四，去年剛完成了會考並勇奪佳績。在影片中，森美提及兒子考的中央試，名叫UKiset，是英國私立學校統一入學考試。今集解構一下UKiset是一個怎樣的考試吧！ 攝影：龔嘉盛 攝錄：呂榮棟、劉曉朗 剪接：呂榮棟 旁白：潘諾兒

家長如想小朋友到英國升學，可以讓子女先備考UKiset。UKiset全名為UK independent school’s entry test，考試費為295英磅。這一個考試備受熱門學校所認可，如Concord、Easton、Oundle等，只要在考試中達到某到個標準，即代表學生的能力已達到一部分的學校所認可，可從中挑選和報讀心儀學校。如果學生考了該試，在報考英國私立中學的過程，會比逐間報考更為順暢和簡便。

成績有效期為多少？

事實上，森美兒子在中一時已經考過了這個考試，但是考上後卻不想立即到英國留學，結果中二時需再度考試。原因是該試的成績有效期僅得一年，如當年決定不用考試成績報學校，成績便告作廢，需來年重新再考。

UKiset考什麼？

該試分為2大部分，其一是作文，其二是推理測試，後者再分為3個範疇，包括Vocabulary、Mathematics、Non-Verbal。

Vocabulary是考文字推理；

Mathematics是考數字推理；

Non-verbal是考圖像推理。

這種考試模式和香港傳統考試的形式和內容都大相逕庭，並非死記硬背就能順利過關，而是需要靈活的思考方式，讓學校窺探學生的潛能和長處。

+ 5 + 4 + 3

如何計分？

UKiset所考核的3個範疇以9分為滿分，假如想升讀森美兒子現時的學校Concord College，在該試的成績幾乎需要999或899，愈接近滿分的機會愈大。不過，學校對低年級入學的學生取錄標準會較為寬鬆，對高年級入學的學生則會更為嚴謹，始終高年級學生入學後只剩少量時間準備公開考試，學校亦會以此考量。

如果是一般學校的入學最低要求，每個範疇取得6分底或以上亦足夠。家長可視乎學生的能力和志向，挑選適合的學校。

而作文的部分並不會獲得評分，而是直接呈交校方，用以評估學生的個性和想法，作為取錄的考量之一。

UKiset成績等同一切嗎？

成績永遠不代表一切，家長和學生可以視為挑選學校的一個參考，如學生的能力未達到心儀學校的標準，也可以跟從其興趣和能力再挑選更合適的學校。

另外，一些以運動或音樂為主的私立學校，也會重視學生在這些方面的成就和潛能，UKiset只是其中一個升學途徑。