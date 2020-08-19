疫情下留家時間多STEM玩具銷量暴增　研究指教學作用未經證實

在疫情不知何時完結的情況下，為了讓子女能乖乖配合減少外出，家長自然會盡量滿足子女的小任性，包括買玩具給他們在家玩。而近來，市面上各種玩具的賣點似乎亦不單純是以「玩」為主，不少產品更聲稱融入STEM元素，有部分描述更十分誇張，例如「只需要幾分鐘，您的孩子就可以開始編碼了」等等，吸引家長購買，而事實這類玩具到底有沒有實際學習效用，仍是未知之數。

STEM玩具銷量暴增

市場分析公司NPD指出，從3月中旬至7月上旬，STEM玩具在美國的銷售量較去年同期增長66％。最多家長購買化學實驗組合或是機器人玩具。而這些玩具公司很懂得捉住家長的思路，因為競爭激烈，家長渴望子女天資過人，因而想走捷徑，希望這些玩具能加速小朋友認知發展。在疫情下，這類玩具更受校園及家庭追捧，而這些聲稱可以促進科學、科技、工程與數學學習的玩具，背後有沒有實際研究支撐，家長一定要弄清楚。

家長應當成是一般玩具

兒童發展心理學家Amanda Gummer博士指出，家長都想讓孩子變天才，而且急於求成，這才是正真的問題所在，而這種心態亦會被商家看中從中獲利。她更強調自己研究了很多這類STEM玩具，發現他們的廣告詞都過於誇張且沒有科學證據支持。

Amanda Gummer博士建議，家長可以把STEM玩具當作是普通的玩具來購買，而不是像教科書一樣，是學習的保證。STEM玩具可以用以引導孩子接觸某些領域，例如編程、數學、化學等，但情況就像你買美藝用品讓孩子有機會接觸美藝，而不是能保證小朋友一定能畫得美輪美奐。

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