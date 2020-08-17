消委會｜測試9成薯片含致癌物 營養師建議要食得健康可以咁做...

消委會測試市面上預先及非預先包裝薯片、蝦條等香脆零食，發現超過9成樣本含可致癌物質丙烯酰胺（acrylamide），被國際癌症研究機構歸類為「可能令人類致癌」（第2A組）。營養師李杏榆表示丙烯酰胺是在高溫（高於120°C）及少水分的程序下烹調澱粉質時會產生的物質，如果高溫烹調多水份的食物，其丙烯酰胺亦會相對較少。李杏榆建議，如果很想吃薯片這類香脆零食，可以透過低溫長時間的方法烹調，減少丙烯酰胺的含量。

12款丙烯酰胺含量超標香脆零食排名（按圖了解）

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消委會早前測試了77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等香脆零食，發現超過9成（70款）樣本含可致癌物質丙烯酰胺（acrylamide），被國際癌症研究機構歸類為「可能令人類致癌」（第2A組）。

營養師李杏榆指出，有些家長會自製天然薯片，但因為薯片需要透過高溫烹調，這個方法並不能完全避開丙烯酰胺。

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高脂零食排名（按圖了解）

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（pixabay）

不過，2003年消委會的一項研究報告指出，用低溫長時間烹調油炸鬼，比起高溫但短時間的方法，其丙烯酰胺會比較低，而味道則沒有分別。因此，李杏榆表示，若果自家製薯片或其他香脆小食，可比較下方法：

李杏榆亦建議，自製薯片應該盡量以天然調味料調味，例如岩鹽、黑椒、胡椒、香茜、百里香等等，避免使用合成調味料。

高鈉薯片及薯條排名（按圖了解）

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高鈉零食排名（按圖了解）

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香港營養師學會的(HKNS) 認可營養師 李杏榆

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