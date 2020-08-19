【網購文具】開學前推介8個購物平台　一田文具展無印良品網上買

暑假已將近尾聲，因為新冠肺炎疫情持續，小朋友都在只能留在家中，隨住新學年所有面授課程暫停至教育局另行通告，即9月1日開學後，小朋友又要繼續在家網上學習。雖然在家，但學習仍然持續，文具仍然要用，不少文具網站推出優惠，有針對網上學習的電腦優惠，亦有買滿$50已可享包郵服務，在不便外出的日子，媽媽們亦可以考慮透過各網站購入文具，準備新學年。

1. 一田文具展

一田百貨每年都推出文具展，今年特選家中愉快學習裝備，電腦系列有76折HP 14" 筆記簿型電腦、64折HP 多合一打印機、書桌座椅、檯燈等，為9月在家網上學習做準備。同時精選STEM益智玩具系列低至2折、LEGO樂高幻影忍者隊伍護脊書包42折後只售$288，其他貨物有上學著裝、健康零食等，讓家長留家期間也可買平貨。

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一田eShop網站-「一田百貨快樂學習應援團」

日期：8月18日至9月1日

2. 「無印良品」

無印良品香港於HKTVmall開設的指定網上商店已正式開業，提供逾100款精選文具、收納用品、生活用品及食品，方便大家於家中選購生活所需。而精選文具套裝、收納用品、生活用品及家具，更可享折扣優惠。

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無印良品香港 X HKTVmall開設指定網上商店

日期：即日起至2020年9月13日

3. Sanrio Gift Gate Online Shop 推出開學巡禮系列

深受女孩子歡迎的Sanrio Gift Gate 以發售HELLO KITTY、MY MELODY、LITTLE TWINS STAR等卡通角色商品為主，現推出開學巡禮，部份商品有折扣優惠，全店及全單滿$400即可免運費，買滿$450即送HELLO KITTY紅白藍購物袋。

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Sanrio Gift Gate

4. CMC Lab

與本地插畫家「激發創意」，以原創角色和彩繪文具推出限量版「聯乘套裝」，透過CMC Lab之網上商店、連鎖文具店等平台推廣發售，網內可訂購 Tombow日本蜻蜓牌 、NICHIBAN 、 Panfix不費時 、Sysmax仕嘜牌 等品牌之彩繪、DIY、文具套裝及辦公室用品，購物滿HK$200免運費。

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CMC Lab平台

5. CURRY 網上文具店

於2018 年開設自家網上銷售平台，主打售賣原裝正貨文具，多個知名文具品牌也可在網店找到，如百樂牌(PILOT)、班馬牌(ZEBRA)、三菱(UNI)等等。現以買滿港幣50以上即可獲免費送貨服務，當中卡通精品文具、反斗奇兵及迪士尼系列文具半價發售。

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CURRY 網上文具店

6. HKTVmall 網購

HKTVmall 有多個品牌文具發售，經常提供不同節扣優惠，M&G 晨光文具63折優惠，可選擇大型文具如白板，購滿800元即可送貨上門，方便輕鬆。另有不少練習，如學前幼兒繪畫練習、新雅文化出版小學練習等，節省媽媽到實體店購物的時間。

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HKTVmall

7. CS Stationery -著名韓國品牌顏色筆減價發售

一站式訂購文具用品，實體店位於太子，除一般文具外，更有多款AMOS 韓國商品及文具供應，兒童安全蠟筆 、玻璃畫、泥膠及超輕黏土等，購物滿$500 (特價品除外)可享有免費文具送貨服務（只適用於工商區/ 順豐分店取）。

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CS Stationery

8. 新意文儀

除了提供基本辦公室文具，亦有電腦用品、商業機器、辦公室傢俬、醫療及衛生用等，連消毒紙巾、搓手液及口罩亦可訂購，另網站更有印刷服務提，而最受小朋友歡迎的玩具亦可在網店找到。訂單金額達HK$200或以上送工商業大廈，送住宅大廈大堂訂單金額需另議。

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新意交具