【家用運動儀】兒童用單槓彈床受傷風險高　專家建議避免在家使用

雖正值暑假，但本地第三波疫情持續，家長都讓小朋友留在家中，而且遊樂場、泳池、主題公園、興趣班全都暫停開放，小朋友精力無處發洩。有家長在家中安裝單槓、韆鞦及彈床等玩樂設施，讓小朋友在家也可盡情放電。 物理治療師梁家銘表示這些設備在家用潛在危險性極高，錯用嚴重可致殘廢，美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)更強烈建議避免在家中使用。

點撃圖片即睇 單槓或彈床十大安全使用建議 :

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近日網上熱賣的單槓，標榜無需鑽牆打孔，只要在房門或走廊牆壁兩端上安裝，在淘寶網站最平只需18元人民幣已有交易，標榜方便簡單，足不出戶已可用到健身室般的訓練設備，家長更可額外加上吊環或韆鞦架，即變成小朋友最喜歡的遊樂場設施，是疫情下大小朋友在家鍛鍊神器。

家中裝單槓危險性高

但物理治療師梁家銘表示看似簡單的單槓，其實潛在的危險性卻很高，他說：「尤其是所謂的『無需附件安裝的單槓』款，其主要賣點是可以將任何門框或走廊變成家庭健身房，但假如單槓在使用時鬆脫，使用者很大機會直接跌到地上，造成損傷。而由這些單槓引起的意外都能造成嚴重致殘的傷害，例如骨折、頭部受傷或脊髓損傷。」

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彈床跌下或導致四肢癱瘓

而另一款近日爆紅網購商品-兒童彈床則標榜可以做到增高、減肥及訓練兒童感覺統合等功效，而且可摺合收藏，小朋友放肆跳樓下也聽不到，在淘寶網站價格低至78元人民幣有交易，不佔地方適合小家庭。

梁家銘表示迷你彈床主要目的是利用彈床的反彈力來進行鍛煉，而反彈力的運動對健康的確有不少好處，但必需注意以下情況。「一定要在安全情況下進行，因為彈床對兒童造成傷害的風險非常高，首先彈床運動涉及在升高的表面上彈跳，萬一從彈床跌下容易導致頭部和頸部受傷，更有很多從彈床跌下後頭部和頸部嚴重受傷，因此導致四肢癱瘓的案例。」

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他提醒家長，即使沒有在彈床跌下，只是在彈床上失平衡，也有機會令手臂或腿部扭傷，嚴重甚至骨折，而美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)更強烈建議避免在家中使用彈床，因其受傷的風險甚高。

中國奧運冠軍楊威的兒子楊陽洋在爸爸的專業指導下，在內地綜合節目中即席表演跳彈床，動作俐落。(網上圖片)

感覺統合訓練資深導師陳振光（Samuel Sir）認為單槓主要以訓練肌力為主，但韆鞦及彈床的確是感統常見的訓練之一，他說：「韆鞦產生的高度緊張狀態，以刺激前庭發展為主，而跳彈在掌握跳彈網的節奏後，再配合拋波配邊跳邊拋，更可幫助刺激前庭發展，也是感統常用訓練，但要留意附近 2米範圍，不要有任何危險物品，韆鞦下面應加軟墊，以防跌下來。」

為安全起見，若有意在家中安裝韆鞦、單槓等的感統訓練儀器，Samuel建議找專業人士上門安裝。

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