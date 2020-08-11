【新書推介】多位人氣作家系列推出新作　抗逆留家閱讀啟發思考

每年暑假，小朋友可以有充裕的時間享受閱讀，書商、作家都紛紛趁暑假推出新作吸引讀者；雖然今年書展因疫情停辦，但家長仍可上網購買小朋友心儀書藉。兒童繪本教育工作者黃巧書（肥哥哥），為大家選出15本暑期新作，人氣作家宮西達也推出的「獨角仙」系列，及幽默搞笑的中文橋樑書《忍者學校：世界上最重要的東西》，還有《野貓軍團》及《屁屁偵探》系列的新書，絕對是小朋友消暑良伴。 部份圖片由受訪者提供

《屁屁偵探讀本：被怪盜盯上的新娘》

《屁屁偵探》一直是引人好奇的懸疑推理，推陳出新的情節，始終蘊含正統推理解謎的趣味與精神。加入活潑豐富的圖像遊戲，讓讀者通過「找找看」與迷宮大考驗，配以流暢幽默的對白與敘述，引領孩子品嘗「沉浸在閱讀裡」的樂趣和美妙滋味。

《野貓軍團咖哩飯》

野貓軍團系列日本狂銷150萬冊，是超人氣日本繪本作家工藤紀子野貓軍團第7本作品，香噴噴的咖哩飯引來了大老虎與野貓軍團展開的一場叢林大冒險。

《宮西達也獨角仙武士》系列套書

日本人氣作家「宮西達也」從未曝光的角色─獨角仙武士隆重登場，跟著宮西達也一起思考什麼是「同理心」、「正義感」和「愛的重要性」！是獨角仙三十郎、四十郎，以及獨角仙三兄弟一起來場充滿時代感的冒險。

+ 8 + 7 + 6

《鼴鼠的願望》

作者再度用溫柔細膩的插畫與故事，撫慰每個心靈，書中的許多敘述細節，很值得讀者細細感受，也將主角小鼴鼠心思細膩善良的特性表露無遺，鼓勵讀者對事物抱持期待的每顆心靈，隨時保持思考的彈性，用行動力來守護自己的初衷，一起這樣美好的能量。

《幫幫我好嗎?》

抗壓性、心理健康的正向主題繪本，教孩子建立自信與希望、懂得向外界求助 告訴孩子如何尋求他人幫助，即使在黑暗中也要看見希望。

《讓我加入好嗎?》

《讓我加入好嗎?》是《紐約時報》暢銷作者、凱迪克獎兒童繪本創作大師及普立茲社論漫畫獎畫師麥特‧戴維斯聯手闡述出霸凌、包容友誼為主題的繪本。

《偷溜蛋》

《偷溜蛋》是《紐約時報》暢銷榜首《優良蛋》第二彈，優良蛋也可以很頑皮！孤僻的人也能很熱心！療癒系善待自我繪本，內附150枚繽紛貼紙，讓讀者最後可以自創自己的蛋角色。

《城市裡的小紅帽》

是繪本控必一看再看超乎想像，顛覆童話的另類情節，令人深思的圖像，簡單卻不單調的用色，且看作者將小紅帽的故事昇華至人生的探索旅程。

《動物村洗手大賽》

一本非常可愛搞笑教導防疫觀念嘅繪本，同時亦可以學習到動物嘅知識。

《歡迎光臨口罩動物村》

一本讓幼兒都會捧腹大笑的繪本，一邊學習防疫，一邊學習動物的特性。

《忍者學校：世界上最重要的東西》

書中有很多心理測驗。究竟你是屬於哪一種理財型呢？你最喜歡穿的衣服衫反映出你是哪一種類型人？準確與否不重要，某程度上都是給讀者認識自己。