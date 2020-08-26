麵包含致癌物　烘焙溫度是關鍵？營養師教你9招食得健康

麵包是不少人的早餐選擇，小孩子尤愛吃甜絲絲的冬甩！不過，麵包在烘焙過程中，有機會產生致癌物，而這致癌物更會出現在薯片、炸雞等煎炸食物，究竟家長可如何讓孩子吃得更健康？

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高溫產生致癌物

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）解釋，有研究指，水分少、含碳水化合物的食物，如烹調溫度超過120度，便有機會釋出有機致癌物丙烯酰胺（acrylamide）。「但這種致癌物不只在麵包有，還有其他烘焙食物，如曲奇，以及薯片、炸雞、薯條。在最近一次的消委會報告中，便測試了幾十款薯片、蝦條，超過9成含微量致癌物，有一款更超標。」

她補充，不是生產商刻意添加在食物裡添加致癌物，而是在製作過程中，為節省成本，以高溫製造，以減省時間、電量，增加致癌物的出現機會。「不是經常或大量進食，身體都可以代謝。若過量的話，便會影響腦部發展、中樞神經，再嚴重一點便會有致癌風險。」

調低烘焙溫度 培養孩子習慣

Annie建議，不要經常進食大量烘焙、煎炸油膩食物。如果自己整麵包，想吃得更健康，可將烘焙溫度調低。「可用高纖麥粉、黑麥粉做麵包，不只用白麵粉。還可加多點杏仁、合桃等果仁碎，增加口感和纖維含量，但避免一次過整太多，放久了容易變壞，影響營養價值。」現時不少媽媽使用氣炸鍋烘焙，Annie提醒，可將溫度較低一點，以減低風險。

她又建議家長，可從小培養孩子的飲食習慣。「你俾佢食開一啲甜、有餡嘅麵包，比如最邪惡的朱古力冬甩，或雞尾包、菠蘿包，佢地實開心，但就返唔到轉頭，要佢地食全穀物麵包就好困難。不論大人定小朋友，都唔好食咁甜嘅麵包，亦不要太鹹，如腸仔包、午餐肉包。」

李杏榆表示，若果自家製薯片或其他香脆小食，可比較下方法：

她提醒，不要讓孩子習慣搽果醬、朱古力醬，建議可以花生醬取替。「簡單又健康嘅話可以食花生醬，尤其有原粒花生嗰啲。靚嘅花生醬原材料好簡單，主要是花生加少少油。花生有蛋白質、不飽和脂肪酸，雖然有熱量，但一定比加牛油，或其他甜麵包健康。或者整咗麵包，放入焗爐加熱時，加塊芝士，融咗好香口，又可幫小朋友補充蛋白質。」

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