【兒童飲水】冰水未必傷身喝水太快易過量　咁樣存放水最易有菌……

「見字飲水」是近期香港非常熱門的語句，不少網民在社交平台貼出「見字飲水」句子，提醒身邊朋友多喝水補充水份，保持身體健康。人體的70%都由水組成，水在人體的代謝過程中甚至比食物還重要，而小朋友比成年人更容易缺水，兒科醫生李卓漢指小朋友比成年人更易缺水。 除了注意補水，水的存放方法也有學問，營養師李杏榆指出，食水擺放一定時間後，容易滋生細菌，盛載食水的器皿不潔凈，亦隨時引致腸胃不適。

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李醫生解釋，小朋友的新陳代謝速率比成年人高，活動量亦比大人多，出汗多，所以需要的水份更多，但相對來說他們對補充水份的意識較低，很少會主動為身體補充水份。另外，以身高體重比例計算，小朋友的身體表面面積比成年人大，所以他們散熱時失去水份的比例較高，所以更容易缺水。而缺水的症狀包括有感到疲倦、有口乾、小便少、眼睛沒有精神顯得凹陷等。

白開水vs蒸餾水vs礦泉水

最方便、適合小朋友飲用的，就是用自來水煮沸的白開水（最好已過濾），因為香港的水含有氯化物、氟化物等成分，經加熱後能起到消毒和防蛀牙等作用。而蒸餾水是純淨水，完全無其他添加物質，李醫生指長期飲用可能會對小朋友的牙齒發展有影響；礦泉水就有太多不必要的礦物質，可能會加重小朋友腎臟的負荷。

冰水未必傷身 注意喝水速度

溫度方面，李醫生指最適合小朋友飲用的是室溫的水。他更指，香港家長經常覺得喝冰水對小朋友身體不好，但其實水飲進去經過我們的口腔、食道、胃部，已經會中和變暖，夏天飲用冰涼的水還可以幫助小朋友身體降溫消暑。

李醫生提醒家長讓小朋友喝水時，要一口一口慢慢喝，避免小朋友口渴時拚命灌水。因為身體會感應到我們口乾口渴，喝水時慢慢喝，讓身體有足夠時間接收補水的訊息，就會停止口乾的訊號，消除我們口乾的感覺。但如果喝得太快，身體沒來得及感應通知我們喝夠了水，有可能會喝了過量的水。

盡量將食水注滿器皿

至於怎樣存放水，營養師李杏榆指出，一般我們將食水煲滾後已經達到殺菌功效，只要將食水放入潔淨的器皿中即可。不過，她亦提醒大家，食水與空氣接觸後有機會滋生細菌，因此應該盡量避免使用太大的器皿盛載食水，以免當日「飲唔晒」，食水與空氣接觸的時間過多，導致細菌滋生。另外，李杏榆亦建議大家盡量將食水注滿器皿，避免器皿內空氣含量過多。

李杏榆表示，雖然現時政府強調食水經過多重過濾和殺菌，理論上是符合安全標準，不過如果所居住的大廈食水管骯髒，亦有機會有細菌。「所以一係加個濾水器，一係煲咗嘅水最好一兩日之內飲用。」

李杏榆分享指，每次喝光器皿內的食水，便要馬上消毒器皿。「有小朋友的家庭可以將使用完的水樽放入平時用作消毒奶樽的消毒機蒸氣內，或用熱水烚而達到消毒和殺菌功效。」

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