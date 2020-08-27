全民檢測│8月29日起網上預約　有僱主將安排外傭參與

新冠肺炎疫情持續，政府推出全民檢測「普及社區檢測計劃」將於本周六（29日）接受網上預約，所有沒有病徵並持有效身份證的香港居民（包括永久和非永久居民）均可參與計劃。有僱主表示由於其外傭喜歡假日到人流眾多的地方聚會，擔憂外傭將病毒帶回家，感染風險增加，故考慮會為外傭安排參加。 香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示建議政府製作圖文並茂宣傳圖，講解檢測程序，相信外傭不會抗拒參與免費檢測。

徐小姐表示支持外傭做檢測，認為是有切實的需要，她相信九成以上的外傭也不會抗拒參加，她說：「根據上年免費麻疹疫苗的情況，外傭與僱主也想多份安心，僱主可以鼓勵他們去驗，但礙於斷約外傭免費檢測的經驗，勞工處通知我們，希望呼籲外傭預先做登記，並記得携帶成功登記確認信前往，以免造成混亂。」

除了咽喉或鼻腔曾經接受手術人士和6歲以下兒童外，所有持有香港身分證的市民都可以自願性質接受免費病毒檢測，本周六（29日）起接受市民預約登記。（資料圖片）

當局連日來向多間社福機構接洽，借用社區中心作全民檢測採樣點之用。（資料圖片）

建議政府向外傭派發宣傳小冊子

另外，由於全民檢測有需要清楚讓外傭了解當中程序與步驟，徐晞彤希望政府可以製作有圖有字的宣傳圖檔，或派發海報，讓外傭更清楚明白當中內容，她說：「一堆英文文字是沒有人想看，有關部門可以製作圖檔讓他們更易傳閱，好像限聚令時派發的那些，提醒外傭檢測前要帶什麼文件、如何登記。如果僱主不想額外付出費用給外傭，其實可讓外傭參與政府的免費全民檢測。」

而她建議僱主可因應情況，如果想外傭去參加，當然可讓她在工作日子去，這亦要視個別家庭情況而定，對我來說，兩至三小時來回是可以接受，但最重要辦好預約手續及帶證明，以免出現混亂。

中介公司會協助僱主及外傭進行檢測

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東表示早在政府未推出免費檢測之前，已收到不少僱主向其公司查詢有關檢測資料，他說:「我們也希望可以早日找出隱形帶菌者，斷絕傳播鏈，所以支持免費檢測。我們也會錄製短片講解應該如何登記檢查，亦會向僱主及外傭解釋相關查詢及提供協助，因為現在僱傭中介公司都要靠增值服務才有出路。

僱主：主動告訴外傭有免費檢測

家中有聘請外傭、育有一子一女的張太表示:「我不會一窩蜂湧去做，因為首批一定好多公公婆婆，也擔心現場多菌或者已經有隱形病患，會先看準了才去，始終家裏有小朋友。」

同樣而家中有初生嬰兒的黎太表示會安排外傭去做檢查，她說：「因為姐姐假期有出外，平日也會到街市買餸，為了BB健康著想，做了檢測大家都會安心。」

家中有一子一女的王太，外傭已在其家中工作兩年，她說：「我會告訴外傭有這個檢測，但決定權在她，由她自己決定檢測與否。」

全民檢測由8月29日起接受網上登記，9月1日起預計為期兩周，是自願性質，合資格便可上網登記。除了咽喉或鼻腔有問題和6歲以下兒童外，所有香港市民都可以接受免費病毒檢測。

全民檢測詳情

可參與人士：

所有沒有病徵並持有效身份證或出生證明書（「出世紙」）的香港居民（包括永久和非永久居民）。

不可參與人士：

6歲以下兒童，以及咽喉或鼻腔曾經接受手術人士不適合參與。

檢測步驟

1. 網上預約

在「普及社區檢測計劃」網上預約系統輸入姓名、身份證號碼／出生登記編號及本地流動電話號碼，並選擇社區檢測中心及時段（每30分鐘為一時段）。

完成預約後，會收到手機短訊確認你的預約日期和時間，並列有社區檢測中心名稱和參考編號。

全港18區社區檢測中心的開放時間為上午8時至晚上8時，當中有一小時會進行清潔和消毒。

2. 前往採樣

帶備身份證及手機短訊，於預約時段前往你已選擇的社區檢測中心。

工作人員會提供一個印有序號的樣本瓶及進行登記，然後由受過相關醫護訓練的人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。之後會收到載有參考編號和樣本瓶序號的手機短訊，確認完成登記。

檢測結果

檢測結果呈陰性的人士會在約3天內收到電話短訊通知，檢測結果呈陽性的人士，會由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療。

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