【新冠肺炎】恐外傭宿舍變病毒溫床　僱主可以如何有效自保

本港第三波新冠肺炎疫情持續，昨日（5日 )一名入住宿舍的印傭確診後，今日（6日）再多一名同樣入住宿舍的印傭初步確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生直言憂慮有關宿舍成爆發源頭，有中介表示由於疫情令不少外傭滯留本港，而約滿外傭亦因入境處「在家工作」未能審批簽證而令宿舍造成人滿之患。香港外傭僱主關注組召集人促政府須加強巡查外傭宿舍，並為僱主提出多項建議。

確診外傭涉及僱傭公司及人數：（持續更新）

海盈僱傭中心負責人周淑杭表示認為，在今次確診印籍外傭個案中，入住宿舍的人數達32人實偏高，不排除是因入境處暫停辦理簽證引致簽證延後。他說：「過去宿舍一般入住人數是5-15人左右，政府限制宿舍入住人數，32的確是偏高，就算單位大至千多呎來計，住20個人都已經很逼，多更何況是32個。」

建議外傭入住廉價酒店減感染風險

他指出中介公司亦十分謹慎，並進行自我監控，例如盡力游說入住宿舍的外傭不要外出，中介公司負責派送外賣，他說:「因為處理不善會令公司聲譽受損，外傭自己本身也不想染病而喪失工作能力，但始終政府沒有資助中途宿舍，我們只可以盡量找一些二、三星酒店，價格是幾百元一晚，再與僱主商討資助外傭入住，以減低染病風險。我相信僱主也願意這樣做去買個安心，因為政府也規定新來港外傭要隔離14天。」

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤說：「其實所謂的宿舍，只不過是有一個有瓦遮頭的地方讓外傭暫住，甚至有中介公司將沒有人住的房間以朝行晚拆形式，早上做辦公室，晚上就讓外傭鋪墊睡覺。其實政府手頭上是有數字知道哪些地方是有較多的外傭宿舍，現時應該加派人手巡查衛生環境。」

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她指由於近半年入境處已放寬外傭留港限期，延遲工作簽證，因為疫情他們可以留港不用返回原居地，但當中可能引伸黑工或外傭調高薪金揀僱主等情況，政府應該介入保障僱主。

就近日有僱主發現外傭放假參加派對並除去口罩事件，徐曉彤說：「這些派對一直存在，過往可能是在合法娛樂場所，但現在很大可能在一些私人住宅舉辦，外傭夾錢租地方輕鬆下，也有些是女士免費入場，吸引更多男士參加，我們香港人也有稻香群組，也有不戴口罩。如果政府可以做更多，例如檢控那些犯禁令的外傭，超過兩次就要遞解出境，才能有效阻嚇他們。」

同時，她建議如果僱主不是太急需找外傭，應在疫情過後才考慮，她說：「縱使現在聘請的外傭無論是現成或海外都有一定風險，不要急於以高價搶外傭，斷約外傭質素更難以保證。」

外傭放假防疫措施：

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醫生：要求外傭在家戴口罩成效不大

外傭堅持放假外出與朋友聚會，僱主擔心外傭將病毒帶回家中，全科醫生鍾偉傑指，如情況許可，當然最好做法是勸導外傭假期時不要外出。如果真的要外出，僱主亦要再三強調，不要到人多地方聚集，也要遵守二人限聚的禁令，即最多只約一位友人外出。回到家後，外傭亦要做好消毒措施才入屋，並在入屋後盡快洗澡、更衣，然後再投入工作。

在家戴口罩工作的可行性方面，醫生認為成效不大，畢竟住在同一屋簷下，假如外傭感疫，所有同屋人都已是緊密接觸者，但如果家長想更安心的話，外傭在煮食時戴上口罩，以及安排與家人分開進食，是較為減低風險的做法之一。

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確診患者曾到過的街市名單（持續更新）：

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