【開學2020】黎諾懿囝囝準備充足開學　升K1日文46個平假名已識讀

踏入9月開學的月份，教育局宣布全港學校在9月1日如常開學，並且在9月23日起分2個陛段半天復課。受新冠肺炎影響，雖然暫時未能面授課堂，但學生也可以透過視像網上上課。黎諾懿囝囝黎峰睿（小春雞）及媽媽李潔瑩都很想念學校的生活，準備好一切在家上課，迫不及代準備入學！

小春雞K1開學啦！（Instagram@nicgogo）

黎諾懿囝囝小春雞今年3歲，性格活躍又可愛。平日黎諾懿一家生活溫馨，就算在疫情期間，黎諾懿都會在家中與老婆囝囝找到樂趣，例如在天台台自製泳池玩水、在家中種植物體驗做小農夫。出名重視家庭的黎諾懿亦會悉心教導小春雞識字，停課不停學，年僅3歲的小春雞現已學識25個中文字，連日文46個平假名都識讀，十分叻仔！

黎諾懿悉心教導小春雞識字，停課不停學。（Instagram@lokyilai）

今年小春雞入讀K1，最近開學日他搶先換上整齊的衣服，用視像會議的方式開學。媽媽表示「我懷念PN開學的時候，哭得驚天地泣鬼神的峰峰...快點可以真返學就好啦」。能回到學校的日子不遠了，再忍一忍吧！

好想快點「真」返學！（Instagram@nicgogo）

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相信不少家長和小朋友都很期待上學的生活，記得要準備好開學用品臨接新學年！

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