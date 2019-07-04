學生哥文具 超平買齊開學必備文房四寶 筆記簿只需¥3.5人仔！

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雖然未開學，但係未雨綢繆好重要！小朋友仲細嘅話，家長一定會好緊張幫佢哋張羅開學所需嘅物品。今次小編同各位媽媽分享點樣買最平最抵嘅文具啦！

1. 握筆矯正器 ¥19.9起

小朋友正確揸筆好重要！而且揸筆嘅姿勢係從小培養，所以父母要把握機會，及早矯正小朋友揸掣嘅方式。可以利用握筆矯正器去矯正返正確嘅揸筆方法，𠵱個矯正器仲有唔同動物造型，適合唔同年齡嘅小朋友用，相當有趣！

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2. 日本Pentel派通自動鉛筆 ¥3.5

日本Pentel鉛芯筆，出名好寫好用，只需3個半人仔一枝，筆身仲有10隻顏色可以揀。全店做緊買滿¥58包郵，可以睇埋下面介紹嘅擦膠！

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3. 日本PILOT橡皮擦 ¥5.6

𠵱個PILOT擦膠方便之處就係佢有一個膠殼套住舊擦膠，咁就可以方便各位小朋友可以將擦膠擦到盡之餘可以唔見咗嘅機會啦。¥5.6一舊，¥16.8三舊，可以一次過買多幾舊返去備用，之後就唔使唔見咗，或者好快用完又要再買啦。

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4. 蜻蜓修正帶 ¥26.1

筆袋入面走唔甩一定要有改錯帶，𠵱家淘寶買都係好抵！蜻蜓修正帶¥26.1包一個改錯帶﹑3個替換芯。

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5. 學生用便攜記事本 ¥3.52起

要做一個勤力嘅寶寶，上堂一定要專心，抄筆記！記低老師講嘅重點，返屋企就可以有效地溫書啦～ 平日無論係上堂，定係自己做課外練習，或者上補習班都會需要用到筆記簿。𠵱款筆記簿有兩個size﹑多個不同厚度可以揀，只係 ¥ 3.52起！買多幾本比小朋友分唔同科目去用就方便得多啦～

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6. 學生用迷你便攜無釘釘書機 ¥17

怕小朋友用釘書會整親手？唔使驚，可以買唔需要用釘嘅釘書機比小朋友！細細哋方便易攜，帶返學校用都冇問題！

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7. 日本PILOT可擦螢光擦擦筆 ¥6.30

螢光筆都係學生哥返學必備嘅文具！PILOT嘅擦擦螢光筆一共有12隻色可以揀，而且highlight錯咗都唔怕，因為可以輕易擦得甩！方便易用～

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8. PILOT日本可擦水筆 ¥13.86

PILOT嘅水筆一樣方便易用，可以擦得甩！啱哂鍾意抄筆記或者寫日記嘅小朋友啦！五顏六色任君選擇～

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各位媽媽們揀到心水嘅文具畀小朋友未呢？快啲趁早入定貨唔使到時開學先趕住去買啦～

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)