【汽車用品實測】家庭車必備4大配套 兒童安全椅一定要配防滑墊?

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一般駕車人士都會到坊間的汽車精品店購買汽車專用的小配件或設備，例如是汽車專用的手機托架﹑紙巾盒﹑背枕等等，但其實一般精品店的價格亦比較昂貴。想買這些零零散散的配件，有一個地方可以足不出戶，更能以十分廉價的價錢一次過全部購買，就是淘寶了！

這集汽車用品介紹了4件家庭車必備的實用配套，適合擁有一家大小的車主，馬上來仔細重溫一下好物推薦！

1.後座用餐桌

有小朋友的車主，這個摺疊式的餐桌絕對能在任何時間亦大派用場！平日小朋友愛吃零食的話，有了這個小餐桌就方便得多，不怕把車廂弄髒。不使用餐桌時這個小法寶亦能當收納袋使用，可以放置水﹑濕紙巾﹑雨傘等雜物。只需把置物袋掛在前座的椅背後即可。

2.全身肩頸腰枕

有些人坐車容易腰背不適，尤其老人家及孕婦，假如家中「有老有嫩」，不坊添置這個全身枕，利用記憶棉製造，十分柔軟舒適。加置全身枕在位置上就可以方便家人需要，讓他們坐車時更加舒適，亦不怕坐長途車導致肩頸膊痛了！

3.車尾收納箱

平時不多不少或會將雜物放置在車尾箱，例如是汽車的清潔用品﹑戶外用品等等。沒有妥善收納的話很容易就把車尾箱變成「亂葬崗」！這個推薦的收納箱實用性很高，間隔很多很齊全，可以將大大小小的雜物通通收納妥當。收拾整齊後，就可把車尾箱大部份位置填空出來，變出更多空間！

4.兒童安全椅防滑防磨墊

一般0-4歲的嬰幼兒亦需要使用兒童安全椅，但若把兒童安全椅直接放置在汽車的座位上，長年累月難免會磨蝕座位的皮革。因此坊間有不少專為兒童安全椅而設的防磨墊，方便防止安全椅直接磨蝕座位，同時可以防滑，把兒童安全椅更穩固的置在汽車座位上。

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