【開學必備】在家也能自製專業學生相　極低成本、用手機影就得！

儘管新冠肺炎疫情仍然反覆，莘莘學子仍依舊於9月1日開學。新學年又怎少得預備全新的學生相？其實只需善用科技，家長在家替孩子自製學生相，其實亦不困難。既可節省金錢，更是不錯的親子活動！

Adobe Photoshop Mix 準備純白照片

想要為小朋友自製學生相，最重要的步驟是要為小朋友拍攝一張純白或準備一張去背景後的照片！不過即使家中有白牆可作背景，用手機拍攝始終有些出入，因此要靠後期人手去背景，這裡比較推薦大家用「PhotoshopMix」內的挖剪功能，如果大家有做開Stickers的經驗，其實就很快上手。

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證件照應用 ID Photo application

利用這個app，可以智能手機所拍攝的照片，再透過簡單操作來製作證件照。用家可揀選學生相的尺寸（還有其他尺寸不供選擇），並調較相片的背景及色調。打印的尺寸默認為4R照片，用家亦可再作更改，再作剪裁。

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證件照專家

此程式十分簡單易用，家長可以用APP內相機，直接為小朋友拍攝照片，也可以選取在相簿中的純白背景照片或已去背景的照片使用。程式會自動分析背景，方便大家更換不同底色，完成後可以輸出成為3R或4R（一般照片）尺寸，自行剪裁。

+ 3 + 3 + 3

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網上自製學生相

除了使用手機App，家長也可選取在相簿中的純白背景照片或已去背景的照片，然後上傳至自製學生相網站，調整好畫面後按下綠色的剪裁按鈕，然後就可以免費下載4R尺寸的照片。

完成後大家便得到一個4R圖檔，可以去附近有沖曬服務的店舖印相，一張4R照片可以剪裁出六至八張學生相，而一張4R照片的格價約2至5元。如果大家附近沒有印相舖，快圖美亦有網上印相服務，不過最低消費為20元，大家可視乎需要選擇適合自己的方法。