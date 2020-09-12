父母老師長戴口罩　發音不清看不到嘴形　可影響幼兒語言學習發展

台灣一位四歲小男孩，剛上幼稚園後被老師發現講話口齒不清，建議家長尋求復健科醫師專業意見，經過發音評估及語言發展篩檢測試，確診罹患構音異常症，後續安排兒童接受語言復健治療，已有很大的進步；但是否與新冠肺炎疫情期間，家長、老師、小孩都戴著口罩，讓小孩看不到大人的嘴形和聽不清楚發音而造成，值得觀察及注意。

發聲不準+規律性遺漏 恐是構音異常症

台灣澄清醫院中港院區復健部主任趙明哲醫師表示，經檢測小男孩的智能、聽覺和構音器官都沒有問題，再進一步深入評估其發音功能，察覺他的發聲不準，t、d分不清楚，將湯講成當；g和k不分，將哥哥說成顆顆，也有規律性的遺漏，如將通講成翁，漏掉音節中ㄊ的發音，因此診斷為構音異常症。

此外，趙明哲主任進一步指出，目前學齡前6歲以下的小孩，發生構音異常的機率約10％，除了智能、聽覺、構音器官問題外，大部份是屬於機能性的構音異常，也就是學習某些發音比較緩慢，這些孩童經過專業語言復健治療幾個月之後，通常會有很大的改善。

家長、老師戴口罩影響孩子語言學習？ 目前未有相關研究

小男孩媽媽提到戴口罩的問題，認為小孩在學習語言期間，是透過觀察大人的嘴形、臉部表情和清晰發音的聽取，父母或老師若長期戴著口罩和小孩互動，多少還是會影響小孩學習語言的進展。

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趙明哲主任說，雖然目前還沒有明確的科學統計分析與論文發表，但是在以往幾乎不可能所有成人長時間都穿戴口罩與稚齡小孩互動，只有今年的新冠肺炎疫情，才出現這樣特殊的口罩文化，值得家長和幼稚園老師注意。

適時脫下口罩與小孩對話和互動 出現說話異狀快就醫

在新冠肺炎未絕跡之前，趙明哲主任提醒，外出戴口罩將是民眾生活的日常，目前台灣疫情受到控制，家中若有正在學語的稚齡小孩，在透明口罩尚未大幅量產前，成人可以適時脫下口罩與小孩對話和互動，以免影響孩子的語言學習發展；再者，一旦發現有疑似說話構音異常現象，最好詢求專業醫師做進一步的評估。

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