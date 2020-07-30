【免費網上童書】真人朗讀繪本動畫　5個網站英文童書免費睇

新冠肺炎疫情仍然肆虐，孩子們提早放暑假，留家抗疫的同時，如何好好善用時間？記者搜羅了5個電子書網站，提供各種兒童圖書，讓大家免費閱讀，甚至把繪本製作成影片和動畫，並邀來作者或其他專業人士為小朋友講故事，家長不妨記錄下來！

1.Storyline Online

這網站把繪本內容製作成動畫，生動有趣，均可以24小時線上播放，更邀請了很多知名人士說故事，動聽不沉悶。每本書5至20分鐘左右，並會不定期更新。

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2.The Indianapolis Public Library

這網站是由美國The Indianapolis Public Library 設立，提供超過100本的英文童書，包括各經典及流行讀物；有線上聆聽收看的英文童書影片，有真人配合動畫朗讀故事，亦有全動畫表達的影片。

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3.Oxford Owl

這個網站的圖書以年齡、種類分類，適合3歲至11歲孩子，一共超過240本。圖書的插圖精美細緻，又有小遊戲配合，幫助小朋友學習英文和理解故事內容。只要登記帳戶便可免費閱讀，登記過程也不需付費。

4.Just Books Read Aloud

這個網站的圖書分類仔細，有長篇幅、短篇幅，有根據作者分類，亦有根據閱讀能力、內容性質分類。影片多是由真人揭開圖書跟讀者說故事，有現場感，大約有700本圖書選擇。

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5.Clifford Interactive Storybooks

這網站的故事圍繞著一隻叫Clifford的小狗，除了故事，亦有多個互動遊戲，讓小朋友訓練專注力和學習英文。

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