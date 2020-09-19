新冠肺炎｜疫情下有屋苑推學童支援　提供午餐飯盒打電話問功課

受到疫情影響，今年大部分小朋友都需要留在家中，興趣班、補習社甚至學校都不能前往，避免外出受到感染。有屋苑推出學童支援服務，讓小朋友可以在屋苑內可以體驗興趣班、補習社的效果，除此之外，屋苑亦因應疫情推出防疫服務，讓家長可以更加方便地買到物資。 （攝影：黃舒慧）

位於將軍澳的清水灣半島位置較為偏僻，居民要出市中心並不是十分方便，疫情下居民更加減少外出購入物資的次數，學童亦盡量留在家中。有見及此，新鴻基地產旗下康業為會所設立學童支援及防疫服務，方便居民不用外出都可以享用服務。

有屋苑推出學童支援及防疫服務。（攝影：黃舒慧）

打電話問功課為學生解答難題

學童支援服務包括打電話問功課、學生午餐飯盒、線上親子活動及童軍團。住戶梁太表示，她和女兒經常光顧會所餐廳，讓小朋友吃學生午餐飯盒，「疫情期間不方便外出，會所餐廳的兒童餐就好幫到手」，而另一位住戶李生則表示，自己和一對仔女經常參與線上親子活動，「例如父親節手工、一齊煮嘢食，亦有幫襯會所餐廳，我同太太都要返工，平時不想讓仔女食公仔麵，就叫外傭打電話叫學生餐。」

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而鑑於近日疫情影響，屋苑亦提供小社區購物服務，媽媽們可以不用到市中心購買物資，可以直接在會所內購買新鮮麵包及曲奇餅、凍肉、防疫用品、日用品及糧油雜貨等等，包括各種上學用的文具、白襪，方便即將回到校園的小朋友。會所亦有提供單剪理髮服務，方便居民在疫情下毋須外出到市中心理髮，負責人表示這個服務很受家長歡迎。

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