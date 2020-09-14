盤點6間兒童抵食自助餐　11歲都可以免費　一家三口最平不用700元

隨著新冠肺炎疫情放緩，大家外出進食的意慾亦增加！不少餐廳均以優惠價吸客，甚至低至7折。是次盤點6間抵食自助餐，提供兒童優惠，指定年齡的孩子更可免費任食！

按圖即睇6間抵食自助餐價錢（所有價錢另收加一服務費）：

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唯港薈The Market

唯港薈The Market近日與維記牛奶合作，推出「唯港薈 X 維記牛奶」自助餐。廚師團隊從維記牛奶旗下多款牛奶產品汲取靈感，創作一系列鹹甜美點，包括大良松子蟹肉炒鮮奶、奶香鱈魚及周打海鮮粟米湯，各款菜式層次豐富盡顯牛奶香氣，令人食指大動，3歲以下小童免費。

9月收費：

自助早餐 06:30-10:30（每天供應）

成人：$268；小童（3-11歲）：$148

自助午餐12:00-14:30（星期一至五）

成人：$388；小童（3-11歲）：$278

自助晚餐 18:00-21:00 （星期一至四）

成人：$678；小童（3-11歲）：$498

自助晚餐18:00-21:00（星期五至日及公眾假期）

成人：$728；小童（3-11歲）：$538

*以上另收加一服務費

The Market

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓

電話：3400 1388

Mr.Steak Buffetà la minute

因應疫情，餐廳的自助晚餐由2輪用餐時間更改爲1輪 6:30pm – 9pm，可享6折優惠。折實連加一一律$434，可享用長腳蟹、龍蝦、日本和牛、燒牛肉、心太軟等美食。

９月收費：

自助午餐12:00-14:30（星期一至五）

成人：$162；小童（身高100-140cm）：$111

自助午餐12:00-14:30（星期六、日及公眾假期及前夕）

成人：$225；小童（身高100-140cm）：$145

自助晚餐 17:00-19:00（星期一至五）

成人：$270；小童（身高100-140cm）：$172.8

自助晚餐 17:00-19:00（星期六、日、公眾假期及前夕）

成人：$282；小童（身高100-140cm）：$180

自助晚餐 19:00-22:00（星期一至）

成人：$372；小童（身高100-140cm）：$192

*以上另收加一服務費

Mr.Steak Buffetà la minute

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

電話：2881 5757

九龍酒店倚窗閣

九龍酒店倚窗閣的自助晚餐包括新鮮即開生蠔、加拿大雪花蟹腳、白松露泡沫伴香芒藜麥龍蝦沙律及醉滷鮑魚伴杞子。熱葷包括焗味噌鮑魚、蒸鮮鮑魚鮮菇魚肚綿花雞、焦糖泡沫伴鵝肝慕士燉蛋及現場限時即製的焗桑拿蝦等精選美饌。小童收費為4歲至11歳，4歲以下免費。

自助午餐 12:00 - 14:30（星期一至五）

成人：$318；小童（4-11歲）：$288

自助午餐 12:00 - 14:30（周六、周日及公眾假期）

成人：$398；小童（4-11歲）：$318

自助晚餐 18:00 - 21:30（星期一至四）

成人：$ 588；小童（4-11歲）：$438

自助晚餐18:00 - 21:30（周五至周日及公眾假期）

成人：$ 638；小童（4-11歲）：$458

*以上另收加一服務費

九龍酒店倚窗閣

地址：尖沙咀彌敦道19－21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803

帝京酒店花月庭

帝京酒店花月庭現推出寰宇MEOW遊自助晚餐，提供美國波士頓龍蝦、精選即開生蠔、澳洲即煎M5和牛肩、日式刺身壽司等。另有白桃．純茶下午茶自助餐，選用日本山梨及長野縣白桃，連同人氣食材宇治抹茶入饌，創作多款鹹甜美食。花月庭的自助餐小童收費由5歲起，5歲以下可免費享用。

自助晚餐 （星期日至四及公眾假期）

17:45 – 22:00 成人：$628；小童（5-11歲）：$ 418

17:45 – 19:45 / 20:00 – 22:00 成人：$528；小童（5-11歲）：$348

（星期五及公眾假期前夕）

17:45 – 22:00 成人：$668；小童（5-11歲）：$ 448

17:45 – 19:45 / 20:00 – 22:00 成人：$548；小童（5-11歲）：$358

下午茶自助餐

供應時間：星期六、日及公眾假期15:00 – 17:00

成人：$265 小童（5-11歲）：$185

*以上另收加一服務費

帝京酒店花月庭

地址：九龍太子道西一九三號帝京酒店二樓（旺角東站）

電話：2622 6154

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse

The Farmhouse咖啡廳提供「由農場到餐桌」概念的國際自助餐，午餐可嚐到健康的蔬食料理，包括每天不同的即製沙律、自家製果醬、醃菜，以及開放式廚房區域的熱葷菜式等。晚餐供應包括海鮮美食亭的冰鎮海鮮，以及每天輪流推出的一系列亞洲美饌，如即切刺身、片皮鴨、燒味和印度咖哩等。餐廳小童收費價格適用於6至11歲的小童，6歲以下免費。

自助早餐（星期一至日）

成人 $228；長者及小童（6-11歲）：$114

自助午餐 （星期一至五）

成人 $298；長者及小童（6-11歲） $200

自助午餐（星期六、日及公眾假期）

成人 $408；長者及小童（6-11歲） $204

自助晚餐（星期一至五晚上6時至10時）

成人$608；長者及小童（6-11歲）$304

自助晚餐（星期六下午5時30分至7時／晚上7時30分至10時）

成人$678；長者及小童（6-11歲）$339

自助晚餐（星期日，公眾假期及其前夕晚上6時至10時）

成人$678；長者及小童（6-11歲）$339

*以上另收加一服務費

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse

地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓

電話：3896 9896

W酒店KITCHEN

KITCHEN提供「Kids eat for free」自助午餐優惠，一個成人，可連同一位4至11歲兒童免費用餐，每枱最多3位。

自助午餐（逢星期六及公眾假期，星期日除外）

12:00 - 14:30

成人：$498；小童（4-11歲）：$308

*以上另收加一服務費

W酒店KITCHEN

地址：尖沙咀柯士甸道西1號香港W酒店6樓

電話：3717 2299

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