親子好去處│本地一日遊　鯉魚門三家村至西灣河10大精選行程景點

第三波新冠肺炎疫情終於趨於緩和，家長都趁假日帶小朋友出外走走，讓小朋友舒展一下筋骨，放放電。由於旅遊禁令及國際航班停航令，離開香港的旅遊計劃都要暫時擱置，留港消費。今次為大家介紹由九龍東區玩到港島東區的親子路線，港鐵油塘站出發，以超過150年歷史的鯉魚門（三家村）作起點，再乘船到西灣河，全程十大景點，是包含吃、玩、買、觀光的豐富親子旅程。 攝：龔嘉盛

三家村避風塘

親子好去處本地一日遊 鯉魚門三家村至西灣河第一站:三家村避風塘 (攝：龔嘉盛)

我們由港鐵油塘站站A1出口，向南行約5-10分鐘，已可看第一個景點-三家村避風塘，後面的山麓是魔鬼山，香港著名的維港渡海泳，起點曾設於此，小朋友可以看到停泊在三家村避風塘的漁船，即已到達鯉魚門。

鯉魚門海鮮美食村+老餅家手信

鯉魚門的老餅家手信以賣蛋卷、肉乾、合桃、雞仔餅、老婆餅等小吃為主，絕對是可以帶回家的最佳手信。 (攝：龔嘉盛)

一直沿著海濱長廊繼續走，會進入一條帶頂棚的海鮮街，這裡便是著名的海鮮美食村，這裡有一家家佈滿了水族箱的海產店，小朋友可以看到平時難得一見的海產。鯉魚門村已有超過一百五十年的歷史。在六十年代前，村民大部分是農夫、漁夫和礦工。踏進六十年代，鯉魚門第一間酒家才出現，因生意發展得很成功，其他漁民於是紛紛效法，終逐漸發展成馳名世界的海鮮美食集中地。

但要數最吸引小朋友，一定是海傍道的老牌餅家，餅家以賣蛋卷、肉乾、合桃、雞仔餅、老婆餅等小吃，大都新鮮即製。老闆熱情地向遊客遞上肉乾試食，試吃完再買，絕對是可以帶回家的最佳手信。

紹香園地址:鯉魚門鯉魚門海傍道中46A地下

賽馬會鯉魚門創意館

小朋友可到賽馬會鯉魚門創意館製作鯉魚旗及聽CoCo姐姐說故事。(攝：龔嘉盛)

原身是超過六十年的舊村校-鯉魚門海濱學校校舍，現改為「賽馬會鯉魚門創意館」，是東九龍的藝術文化平台，推廣創意空間的同時傳承村校校舍的歷史價值，創意館定時舉辦教育、文化、保育、藝術等活動，家長可預先上網查詢及預約免費導賞團，而最受小朋友歡迎的工作坊之一就是製作鯉魚旗，可以一邊製作一邊聽鯉魚門的故事。

地址:九龍鯉魚門海傍道中45號

+ 7 + 7 + 7

鯉魚門燈塔

鯉魚門燈塔(攝:龔嘉盛)

在香港要近距離看到燈塔不易，所以很多人慕名而來。燈塔主要為往來鯉魚門海峽的船隻照明及導航，已有五十年歷史，由於這裡位處維多利亞港東面末端，所以極美的海港景致可盡收眼底，而這裡亦是過往香港最主要的海上對外交通出入口，見證著香港成長。街坊居民向我們表示，黃昏時夕陽照射在海面上，整個海面都染成金黃色，非常好看。

鯉的壁畫+寮屋群

鯉的壁畫(攝:龔嘉盛)

往天后廟的沿路上，會發現寮屋與棚屋群，導賞員文斌哥哥講解著鯉魚門及寮屋的歷史，再往前走，看到沿海傍邊有色彩繽紛的壁畫，文斌哥哥表示海傍低窪不時受颱風吹襲，為加強海傍低窪地區抵禦颱風的能力，故政府於2017年底加建多幅混凝土，增加了海堤的擋水能力，但亦影響了海堤景致。基督教家庭服務中心與鯉魚門社區服務處連同一班義工及居民，在美術導師帶領下，以壁畫美化海堤，為社區加添色彩。

天后廟+大炮

天后廟旁的一尊大炮就是往昔歲月的見證。(攝:龔嘉盛)

因為一帶的居民也以出海捕漁為生，也會到天后廟祈求出海順利歸來，已有二百多年歷史，天后廟後面朝大海、背靠巨石，由於古時這一帶在海盜猖獗，而廟旁的一尊大炮就是往昔歲月的見證。

三家村水產

位於渡輪碼頭三家村水產是可以一邊欣賞鯉魚門小漁村及維港景色的日式料理店。(攝:龔嘉盛)

可以一邊欣賞鯉魚門小漁村及維港景色的日式料理店，提供日本直送及漁民即捕即上岸燒的食材，主打「浜燒」，即在海邊燒烤，是深受日本漁民喜愛的燒烤方式。三家村水產位於渡輪碼頭，店裡店外也是打卡拍照好地方。

地址：油塘鯉魚門崇信街三家村渡輪碼頭東翼

+ 9 + 9 + 9

三家村渡輪碼頭+乘渡輪向西灣河出發

三家村渡輪碼頭(攝:龔嘉盛)

提供三家村來往西灣河（星期一至日）及東龍島渡輪服務（逢星期六日及公眾假期開航），碼頭設計充滿懷舊香港特色，小輪內設計以漁民生活為主題，往西灣河渡輪每30分鐘一班，渡輪船費單程為$9。

+ 6 + 6 + 6

太安樓小食

太安樓小食(攝:龔嘉盛)

太安樓落成於1968年，是香港著名的舊樓，位於香港島東區西灣河筲箕灣道，居民人數有5255人，是全港最多人居住的單一建築物。地下開設 有西灣河小士林之稱，是不少人的掃街天堂，海南雞飯、牛雜、雞蛋仔等等都很受歡迎，要排隊才可以買到。

+ 6 + 6 + 6

《變形金剛4》電影場景

《變形金剛4》電影場景(攝:龔嘉盛)

落船後向西灣河方向行，到電影《變形金剛4》拍攝景點福昌樓、益昌樓、益發樓、海山樓及海景樓打卡，是熱愛攝影人仕及外地遊客的熱門拍攝景點，家長也可以帶小朋友到此感受香港70年代的居住型態。

香港電影資料館

香港電影資料館(資料圖片)

香港電影資料館樓高五層，樓面總面積約七千二百平方米。為了便於控制儲藏庫的恒溫系統，整幢大樓一分為二，即每層均劃出半邊為藏品室，內置獨立的製冷系統和氣體式乾燥及除酸器。大樓的另一邊，則為經常性地舉辦公開活動的展覽廳和電影院，以及供參考用的資源中心。

地址： 愛秩序灣鯉景道50號

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