父母英文能力不好 5招有助為小朋友營造英語環境｜Miss Carley

很多家長問我，自己的英語能力不好，不能以英語和小朋友溝通，那如何讓小朋友從小學好英文呢？以下提供一些簡單方法和小貼士，令家長可以在家營造一個豐富的英語環境，各位不妨試試。

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1.從生活入手

首先，家長可以先從生活中著手，教導小朋友簡單的英語生字。香港是國際大都會，英語隨處可見，餐牌上的食物名、包裝上的食物名、指示牌、車站名等，都是很好的英語學習素材。平日在家中或街上看見英語生字時，家長可以鼓勵小朋友認讀該生字，讓小朋友增加詞彙量，同時把英語融入生活當中，並提高對英語的興趣。

2.利用網上發聲圖書

大家都知道，閱讀能增進小朋友的語言能力，但如果家長擔心自己的英語發音不太標準的話，可以多和小朋友閱讀有聲書，大家可以在YouTube搜尋「read along English books」或 「read aloud English books」，就可以看到大量英語有聲故事書，建議家長陪伴小朋友一起閱讀，並於過程中作出解釋及引導，之後亦可以問小朋友一些關於故事內容的問題，以加深對故事的理解及印象。

(gettyImage)

3.使用點讀筆

坊間有不少點讀筆出售，大家也有和小朋友用過嗎？個人認為，點讀筆對於本身對自己英語能力沒有信心的家長來說，其實是不錯的選擇，可以讓小朋友多聽聽標準的外語發音，比起看電視及其他電子產品，小朋友的參與性也較大，也不失為讓小朋友學習英語的好幫手，在使用的過程中，除了點讀筆裡面預設的生字及句子外，家長亦可以按圖畫內容及小朋友的能力問他們一些簡單問題及鼓勵他們形容圖畫。

4.唱英文兒歌

此外，家長平日可以和小朋友唱唱英文兒歌和唸英語童謠（nursery rhymes），透過邊唱歌邊做動作、有節奏地唱或讀出英文，可以增強對英語的理解及學習英語詞彙，亦同時可以增強對英語的興趣及自信心。

(GettyImage)

5.與家傭溝通

香港不少家庭都有僱用外傭的需要，個人認為外傭姐姐某程度上亦能助小朋友學習英語，雖然外傭姐姐的口音、英文文法等或許不太準確，但至少能提供小朋友一個聽說英語的機會，若小朋友於學校或其他課堂接受正統英語訓練的機會足夠的話，基本上亦不用太擔心外傭姐姐的英語會影響小朋友的。

作者：言語治療師媽媽Miss Carley

作者Facebook：https://www.facebook.com/MissCarleyChan/

喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。

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