孩子睇英文書愈深愈好？媽媽：都唔知點揀　即睇校長書商選書貼士

培育孩子的語文能力，閱讀是重要一環。但為孩子選擇英文圖書，卻是不少家長的困難！有家長分享，面對海量的課外書，同一個故事，卻有不同出版社的版本，直言不知應如何選擇。究竟為子女揀英文書，是否愈深愈好？小學校長及書商又有什麼選書貼士？ 攝影：黃舒慧（部分相片由受訪者提供）

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家長群互靠口碑

樂思．躍思PP家長會的林生與林太育有兩名女兒，分別將升讀小一及學前班。他們分享，為培養孩子的閱讀習慣，在家設立不同的圖書角，以營造英語閱讀環境，並於每天設立固定的睡前親子閱讀時間，讓兩名女兒各自選擇喜歡的圖書，伴讀10至15分鐘。林生指，為孩子選擇英文圖書時，會以興趣先行，並讓她們涉獵不同類型的書籍。現時大女兒偏愛具連續性的章節書（chapter book），小女兒則愛讀插圖精美的繪本故事。

林太坦言，為孩子選擇圖書時，不時遇到困難。「同一個故事，有唔同出版社，都唔知點揀！唯有揀啲信譽良好，或者出開童書嘅出版社。」他們續指，面對海量的圖書，選擇時只好收窄範圍。「除咗參考學校新學年嘅圖書清單，家長群入面，大家都會分享讀後感，互靠口碑去揀書。」

校長：不鼓勵查字典 以興趣先行

香港路德會增城兆霖學校許詩禮校長本為語文老師，她表示，在以往曾服務的小學，亦著力推動閱讀。「每年訂立一個大主題，如Alice in Wonderland（愛麗絲夢遊仙境），整一學年，全校每個學生都有一本不同程度的書，每個科組發展不同活動，如藝術創作、歌唱比賽，以滲入式的方法讓學生閱讀。」

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她坦言，在一般的資助學校，小朋友或家長本身也未必懂得揀選圖書。「咁就由我哋揀比佢哋。我傾向文學式，但未必每個小朋友都消化到個難度。首選係有電影版本嘅主題故事，播咗電影先，等佢哋有個first taste（第一概念），再讀圖書。」她補充，不鼓勵學生在閱讀英文書時，遇到不懂的字便查字典，認為根據前文後理，已可推斷字詞含意。

作為母親，許校長亦著力在家製造語境，於特定時間跟女兒說英語。同時會陪伴孩子閱讀，讓孩子隨喜好選擇圖書。「我會買一大堆書任小朋友自己揀，多帶佢去書局、圖書館，不論是故事書，或知識性，多涉獵不同類型，揀揀下就會揀出自己喜好。」

簡易判斷書本程度

美國Scholastic出版社是英語圖書書商，市場部經理Sammi指，不少家長對判斷英文書的程度感到困難，亦不知道書籍能否真的協助孩子學習語文。「學英文可以有兩個方向，正統英文可以喺學校學，日常地道用語就可以睇課外書。例如集搞笑、溫情於一身的Dogman好受歡迎，佢係『玩英文』，有地道用字，亦會將英文字twist（變動）咗，刻意串錯，家長就會擔心，係咪應該俾小朋友睇？但其實喺外國，小朋友係從錯誤中學習，先培養到創造力。」

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樂思．躍思今年暑假開始與Scholastic出版社聯手推廣課外英文圖書閱讀，並將於9月在全港小學推出全新Scholastic Book Club 計劃。Sammi建議，可善用計劃的Lexile閱讀分級系統。「系統利用AI技術，透過測試，分析孩子的閱讀能力及書籍難易度。可讓孩子每三個月做一次測試，評估孩子的能力進展。」

她認為，家長無需限制小朋友必讀經典，圖書選材可視乎孩子興趣。「男孩子多偏好遊戲、英雄故事；友情、校園、公主夢幻題材則較容易令女孩子找到共鳴。」她又建議一個選擇圖書的簡易準則，當家長挑選一本書，可隨機揭開一頁，叫小朋友打開手板，並逐句朗讀。讀錯一個字，收起一隻手指。讀畢後如收起了整個手板，意味書本對孩子來說太艱深；相反如沒有收起手指，即程度過淺，家長可作相應調整。Sammi補充，當隨孩子年紀漸長，可選擇沒有追看性的「橋樑書」（transitional chapter books），讓他們在繪本、圖像小說（graphic novel）、小說之間過度。

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