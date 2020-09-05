學英文│網上課小朋友難專心　全新「首尾音拼合法」有趣學Phonics

受到新型冠狀病毒疫情影響，小朋友需要在家中上課，較難學習英文。有出版社推出全新英語學習課程，讓小朋友能夠透過網上課堂學習Phonics，該出版社副總編輯指疫情下小朋友透過視像形式上課，不但學習時數有所下降，小朋友亦無法從中學習社交，家長只能夠透過其他方向讓小朋友吸收更多新知識。 攝影：黃寶瑩

受到疫情影響，小朋友需要每日留在家中，牛津大學出版社副總編輯（幼兒教育）張煒儀表示：「其實最需要幫助的反而是家長，小朋友學習時數有所減少，平常在學校小朋友上課一整天，但現在透過影片學習有所限制。而且家中太多誘惑，很難讓小朋友認真學習，亦無法學習社交、自理能力。」家長擔任老師的角色，為此出版社推出一係列工作紙及課程，讓家長在疫情當下能夠教導孩子。

張煒儀指出，家長可以在上網絡課堂前作出預備：

「另外，我們發現疫情下很多小朋友反而是中文較差，因此，家長應該準備多點中英文童書，讓小朋友保持閱讀習慣。」張煒儀指出，家長可以和小朋友一起共讀：

疫情下小朋友學習英語的機會變少，出版社推出新的課程讓小朋友安坐家中學習Phonics。和市面上常見的Phonics課程不同，這套課程使用「首尾音拼合法」而非傳統CVC方式 (輔音Consonant + 元音Vowel + 輔音Consonant) ，小朋友更容易學習Phonics。

「3歲小朋友已經可以開始學習Phonics，因為首尾音拼合法是採用「首音(Onset) + 尾韻(Rhyme) 」方式，小朋友更加容易明白朗讀和理解新的字詞。」張煒儀指出，幼兒配合網上課堂及課程教材，即使在疫情期間，依然可以在家中用點讀筆點播學生用書及完成錄音家課，亦可以和家長一起進行親子互動活動。

+ 8 + 8 + 8

免費Phonics網上家長工作坊 -「幼教專家教路！體驗Oxford Story Phonics教學」：https://bit.ly/2EBQZM8

相關文章：在家都可以去公共圖書館借書 簡單用App借閱過萬本中英文電子書

即睇詳細使用方法：