海外升學｜王菲女兒讀瑞士貴族學校　森美兒子預科升英國頂級學府

撰文：余嘉文
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最近海外升學成為熱門話題，不少家長紛紛為仔女安排出國留學。娛樂圈亦有不少星二代中學時期前往外地留學，不少更加考入知名大學。今次為大家整合星二代留學的學校清單。
1.Concord College
森美兒子梁曦樂原本在香港就讀傳統名校聖保羅男女中學，後期選擇到英國留學。最初入讀Brighton College，後期轉至 寄宿讀書。森美曾在訪問中表示兒子到了英國之後成績突飛猛進，去年更在會考GCSE考取11科A*佳績。森美兒子梁曦樂和張寶兒是同校校友，皆曾就讀Concord College。
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2.Beau Soleil Collège
王菲女兒李嫣正就讀瑞士一間著名貴族學校Beau Soleil Collège，學校早前貼出李嫣與同學們的校園生活照，據悉，品學兼優的學生才能獲選為宣傳照，可見李嫣學業品行皆表現良好。
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3. Harrow School
吳婉芳的大仔胡智略（Casper)、胡智同（Lynus）皆赴英讀書，二人到哈羅公學（ Harrow School）寄宿，其後哥哥升讀倫敦大學，弟弟則升讀牛津大學（University of Oxford）。
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其他海外留學星二代：
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