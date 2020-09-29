凍齡星媽｜3孩媽媽曹敏莉鄺文珣徐淑敏仍如少女　公開護膚貼士

娛樂圈有不少星媽在懷孕後淡出幕前，當中不少女星誕下多名子女，日常要照顧小朋友絕不輕鬆，但身材樣貌仍保養得宜，依然保持凍齡，絲毫看不出真實年齡！

1.鄺文珣多飲奶食魚

現年45歲鄺文珣育有2子1女，身為三孩之母，鄺文珣的樣子絲毫沒有老態， 甚至看起來像個20多歲的少女！鄺文珣曾在訪問中提及自己不會經常做美容，只會做一些基本補濕護膚程序，其中她的秘訣就是會在塗面霜時都會加入3滴堅果油用作補水。另外，她亦會經常喝奶類製品補鈣，以及多食魚類，不但能夠防止膠原蛋白流失，亦能防止皺紋或皮膚下垂，令皮膚保持白滑！

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2.徐淑敏（徐菁遙）DIY面膜

現年36歲的徐淑敏（現改名徐菁遙）育有3名女兒，分別誕下大女心瑤(Vianna)、次女心柔(Renee) 和細女沁誼(Isabella)，徐淑敏生完三個孩子，皮膚依然白滑，身型更保養得很好，簡直彷如20多歲的少女一樣！徐淑敏曾經透露自己主張用天然護膚，她會自己DIY天然護膚品。例如用黑糖、咖啡渣和初榨椰子油混合成黑糖磨砂，用作為皮膚去角質，亦會DIY乳酪美白面膜，用乳酪直接塗於臉上，再打圈按摩，待10分鐘後洗淨，不但能夠收細毛孔，亦能美白。

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3.楊張新悅做瑜伽保持體態

現年44歲的楊張新悅育有4個女兒，她在懷第四胎期間依然能夠「長胎不長肉」，皮膚、髮質及身形都保養得宜。她曾經提及自己在懷孕期間會吃很多補充品補充營養，並盡量戒走汽水和零食。產後亦有做瑜伽的習慣，保持纖瘦體態。

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4.曹敏莉靠運動保持體態

2003年香港小姐冠軍曹敏莉現年，2010年與相戀五年的男友結婚後育有兩子一女，雖然曹敏莉現時淡出幕前，不過37歲的他樣貌依然非常年輕。曹敏莉早前在ig上分享了自己做運動時的素顏自拍照，更被大讚「靚樣竟然十年如一日」，其實曹敏莉閒時都會去做運動，亦會和3個仔女一起到戶外吸收一下新鮮空氣。

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5.陳茵媺堅持做運動

陳茵媺在2013年下嫁陳豪後三年抱三，一家五口過得非常幸福。但原來陳茵媺已經39歲，真的看不出！陳茵媺作為三孩之母，樣子卻絲毫沒有老態，全靠堅持做運動。她曾經說過在精神不佳的時候會給自己很多理由來不做運動，不過最後依然選擇堅持。相信堅持做運動是陳茵媺不老原因之一。

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6.陳倩揚低醣減肥法修身

現年36歲的陳倩揚在2010年與拍拖8年的男友結婚，其後誕下兩子一女。陳倩揚曾經向我們分享，自己誕下小女兒後體重一度飆升至138磅，其後透過「低醣減肥法」成功在3個月內減去20磅。回復身材之餘，整個人都變得更加精神，真的看不出她已經是36歲的3孩之母！

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7.葉翠翠飲養生茶保養

現年39歲的葉翠翠身為3孩之母，樣貌身材依然非常fit，完全看不出已經38歲。葉翠翠曾經透露自己會按照身體情況每日飲用花茶或養生茶，讓身體回復佳態。

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曾就讀香港大學、中文大學的星爸媽：

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曾就讀香港科技大學、香港城市大學的星爸媽：