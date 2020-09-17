張繼聰唔帶去公園玩　囡囡Kaka Ball錄音控訴：我會變喪屍㗎啦！

張繼聰一向是娛樂圈出名的寵女狂魔，他經常在Instagram貼出和囡囡的互動，日前張繼聰獨自外出進行拍攝，結果囡囡Kaka Ball 一連用3個錄音控訴爸爸撇甩自己，還搞笑表示：我會變喪屍㗎啦！

+ 16 + 16 + 16

張繼聰日前貼出一段Whatsapp對話短片，只見囡囡Kaka Ball 一連用3個錄音，非常生氣的控訴爸爸撇甩自己，還表示「爹哋曳曳唔帶我去！」、「我喊喊扭計㗎啦，我會變喪屍㗎啦」、「做咩唔帶你個囡囡呀，囡囡咁錫爹哋」，可愛的聲線配上「生氣」的語氣，真係冧死爸爸！

張繼聰日前貼出一段和Kaka Ball的Whatsapp對話（張繼聰ig）

有網民更加搞笑留言，表示這是「十萬個激嬲個女的理由」，亦指出「第一次聽到人可以形容自己嬲到會變喪屍」。

張繼聰和囡囡的感情關係非常好，相信囡囡長大後出現焦慮、抑鬱風險亦會減少。家庭心理學雜誌（the Journal of Family Psychology）的一項研究指出，父女之間的感情和關係愈好，囡囡罹患焦慮和抑鬱的風險亦會有所減低，而且女兒長大後亦會更善於處理日常壓力，在人際關係和感情上都會比較成功。

（張繼聰IG圖片）

研究發現，父親會特別關心女兒，並有自己特別的方法和方式來照料女兒，父女之間的關係會決定女兒的未來，女兒長大後個人價值觀、自我形象、人際關係，對於未來另一半的看法和期待，以及對自己生活的控制感等事情都會深受爸爸影響，因此，當父親與女兒關係愈好，女兒亦會有更佳積極的生活。

相關文章：星二代讀咩國際學校？張繼聰羅敏莊仔女係同學 劉德華女兒讀呢間

英基啟新書院

+ 11 + 11 + 11

英基白普理小學