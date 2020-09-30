【荷花BB 展】秋季大型BB展轉網上舉行　十大抵買平貨推介

由於受新冠肺炎疫情影響，「荷花全港秋季網上BB展」將於 10月1-5日舉行，今次網上BB展保留荷花BB 展獨一無二的特色，設有6 大主題館，集齊所有孕婦及育兒用品種類，逾600款不同品牌的嬰幼兒及孕婦產品，當中包括嬰幼兒食品用品、嬰兒床、嬰兒車、清潔用品，到坐月調補及教育產品等，優惠低至3折。而於網上購物滿HK$800，貨品就可免費直送家中。 (圖片由受訪者提供)

6大主題館包括「外出用品」、「餵食用品及食品」、「嬰兒嬰幼兒清潔及護理用品」、「孕婦產前產後用品」、「玩具及教育」及「家庭用品及服務」。網頁特設媽咪入會專區及媽咪入會禮品，家長可預先填妥入會表格，掌握BB展第一手資訊，更可獲入會禮品，同時亦可一次過加入其他品牌的會員，讓新手媽媽輕鬆獲取豐富入會禮品。而每日中午12時開售多款不同的「1 折限量搶購」產品，購買任何產品滿$ 400即可以1折超抵價搶購限量筍貨。

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