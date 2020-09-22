電競館│小朋友放電好去處　尖沙咀全港首個運動電競館 9月開幕

全港首個融合運動與電競的主題館登陸香港，由亞洲體育電競（AME）全力打造的《AME運動電競館》（AME Stadium）將於9月下旬正式開幕，場館佔地3,400呎，分5大運動電競項目，提供多個考驗體能、耐力、速度、經驗及團隊合作等的自家研發運動電競設施，讓參加者化身專業運動員於不同項目中大顯身手，參加者可選個人出賽、合力上場或互相競賽三個不同體驗，適合親子邊玩邊鍛鍊體能。 攝影：黃舒慧 影片：許珞珩 剪接：李紫銘

《AME運動電競館》場內設施是由提供運動醫療支援及提升體能方案的運動科學團隊Fitzio Fitness協力開發，以運動醫學知識及臨床經驗，為參加者提供賽後訓練建議及科學數據分析，透過VR對戰系統、AI及AR虛擬角色製作系統、人體動作偵測儀器及卡路里消耗分析終端，提升真實互動體驗感覺。

親子好去處 尖沙咀全港首個運動電競館 9月開幕

參加者進入電競場內需創造出個人化的虛擬Avatar角色及體能分析，並戴上運動偵測手環於場內挑戰5大運動電競項目，入場收費模式分為適合一名參加者的「單人模式」或兩名參加者或以上的「全民運動會」競賽模式，「全民運動會」參加團隊的成績將會紀錄於積分榜，與其他團隊爭奪殊榮，以及贏取晉身季後賽及盃賽的參賽資格。

參加者可選個人出賽、或合力上場或互相競賽等模式，每完成一個項目均會即時獲得各項體能數據，如速度、敏捷度、協調度、爆炸力、反應度及平衡力的精準分析，並記錄運動成果於「AME Platform」雲端平台中，參加者可累積經驗值由「見習運動員」等級晉升至最高「職業運動員」等級，更可以燃燒卡路里賺取GG Coin，換領豐富獎品。

E-Racing (自家研發)

騎上國際認可、由英國引入之策騎體驗裝置化身騎師，於模擬沙田馬場的實景賽道，參加猶如真實的2,200米競速賽事。

E-Boxing

全新開發的智能沙袋上，裝上超過1,000枚感應器，參加者需迅速出拳打擊隨機出現的目標，極考大家的反應、 速度、力度及準成度。

E-Skiing

踏上美國國家滑雪隊獨家認可的專業訓練設備，親身體驗奧運選手的模擬真實訓練。置身多條國際知名的滑雪賽道，包括2018年冬季奧運會的南韓平昌賽道，感受極速滑下山坡的爽快感。

E-Rowing(自家研發)

戴上VR眼鏡，於維多利亞港舉行的划艇賽事，更可欣賞香港獨一無二的兩岸景致，並完成各種充滿娛樂性的挑戰任務。

E-Cycling(自家研發)

於單車上奮力奔馳，同時取得賽道上的能量值或道具，更可欣賞香港實景公路賽的獨特街道景色。

《AME運動電競館》