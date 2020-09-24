【中秋節】6大親子必睇電影　經典奇幻感人攪笑元素樣樣齊

隨著新型肺炎疫情放緩，社交距離措施逐漸放寬，市民亦相繼出外消費，而政府亦推出戲院指引，令觀眾安心入場，除限制入場人數不可超過該影院座位數目的一半外，每兩名觀眾要隔位座及影院內不得飲食，散場後需進行清潔及消毒等措施。我們為大家挑選6部適合親子入場的新上映電影，可以作為放假好節目。 (圖片由受訪者提供)

《奇蹟車站》

上映日期：9月24日 級別：I級 片長：125分鐘 語言：日文 (中、英文字幕)

電影內容：《奇蹟車站》是一個講述年僅8歲的小女孩沙也加和小狗露露的故事。在學校被排擠的沙也加，遇上寵物店內無人問津的露露，一人一犬成為最好的朋友。在露露去世後，傷心的沙也加遇上失去兒子的布瀨老先生，二人發展出令人心動的跨世代友誼。生命、死亡，以及強烈希望再次見到所愛的信念，讓他們看到奇蹟般的「幻覺」。

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《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》

上映日期：10月1日（9月26日起優先場）

導演：今井一曉 級別：I 片長：110分鐘 語言：粵語配音 片種：動畫

電影內容：多啦A夢50周年記念作！新恐龍和新大雄的冒險物語即將開始！大雄在恐龍博物館參加挖掘化石體驗時，得到一枚「恐龍蛋」化石。他用多啦A夢的「時間布」把化石還原後，竟孵化出兩隻長有翅膀的新品種雙胞胎恐龍。雖然大雄極之喜愛這對新朋友，但為免牠們留在現代難以生存，最後仍決定和一眾同伴把一對「新恐龍」帶回6600萬年前的 白堊紀 ，為牠們尋找合適的棲息地。

豈料回到白堊紀時，剛巧遇上隕石撞擊地球，所有恐龍或許因此滅絕…面對這段不可改變的歷史進程，這對雙胞胎恐龍及大雄等人的命運將會如何？

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《Thomas & Friends非凡的發明》

上映日期：10月1日 級別：I級 片長：60分鐘 語言：中文字幕（僅限英語配音版）

電影內容：索多島即將舉行盛大的嶄新技術博覽！博覽由索多伯爵和他的發明家朋友Ruth舉辦，來自世界各地的驚人且出色的發明均齊集這裡，包括巨型磁鐵、爆炸推進器、巨型機械人，以及最快、最新的電動火車Kenji。

比起島上的熾熱氣氛，Thomas卻非常擔心這些非凡的發明會取代自己的地位…與此同時，兩個鬼鬼祟祟的小偷與蒸氣火車Sonny來到博覽，想要偷走其中一件非凡發明！為了阻止小偷的計畫，伯爵、Ruth、肥控制員和Thomas等一眾蒸氣火車將絞盡腦汁，施展渾身解數！到底他們能否成功？Sonny又可否改邪歸正成為有用的火車？而Kenji能否克服他的恐懼？

《孤雁和你飛》

上映日期：9月24日 級別：IIA級 片長：113分鐘 語言：法文（中、英文字幕）

電影內容：瑞典童話《騎鵝歷險記》（Nils Holgersson's wonderful journey across Sweden）真實版，改編自法國氣象學家基斯頓穆歷(Christian Moullec)廿幾年來領航野雁遷徙的真人真事。Christian積極研究如何教失去父母的白額雁遷徙。他妙想天開地計畫開輕航機，指引雁鳥沿著安全的路線從挪威飛到法國，可惜不被政府支持。

放暑假被迫到Christian郊外農舍的兒子Thomas，對爸爸的計劃持懷疑態度，但看見鳥蛋孵出小鳥一刻起，瞬間化身為雁爸爸，悉心照料下培養出深厚感情。某天在陰差陽錯下，為了保護雁鳥，Thomas擅自駕駛輕航機穿越北海帶領雁鳥群遷徙。沿途被民眾發現，拍攝並放上網，引起熱烈關注及幫助。這趟不凡的奇幻之旅能否平安完成？

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MINIONS 十年快樂陪伴 :《壞蛋奬門人》開心重映

上映日期：10月1日 級別：I級 片長：104分鐘 語言：英語及粵語配音

電影內容：眨吓眼，瘋魔全球嘅cute爆迷你兵團，經已陪伴咗fans 有10年了。《壞蛋奬門人》(Despicable Me) 呢部經典動畫自2010年面世後，兵團勢力火速上位，但係大家仲記唔記得佢哋崛起嘅原因呢？原來曾幾何時，迷你兵團幫過犀利哥，用最先進武器密謀策動偷走月球，成為宇宙有史以來最大盜竊案⋯⋯ 已經唔多記得情節、又或者想回味大銀幕裡震撼笑聲嘅朋友，記得買飛入場支持今年10月1日起《壞蛋奬門人》開心重映喇！

同場仲加映2條彩蛋短片！另外，凡購買2張戲票，即送你「 Minions十年快樂陪伴」全球限量紀念版襟章一個，極有珍藏價值，機會只得一次，手快有手慢冇！

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《花木蘭》

上映日期：9月17日 級別：IIA級 片長：115分鐘 語言：普通話 (中英文字幕)

電影內容：皇帝下令徵兵，身手不凡、意志堅定的花木蘭決定喬裝男生，代老父上陣，勇戰來自北方的侵略大軍，寫下一代巾幗英雄的傳奇！

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