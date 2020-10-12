【一人一花2020】石竹秋冬季生長開花　農夫教路栽種6大貼士

康樂及文化事務署每年均會舉辦「一人一花」計劃，藉以提高孩子的綠化意識及種植興趣。今年參加了計劃的學校，已開始陸續向學生派發石竹花苗。有機農夫表示，石竹於秋冬季生長開花，建議孩子收到花苗後，若想成功開花，栽種時便要留意以下事項！

按圖即睇石竹栽種竅門：

每天淋水 恰當施肥

今年參加了康文署「一人一花」計劃的學校，將向學生派發石竹花苗。石竹具有多個品種，花色豔麗，有紅、粉紅、紫紅、白色等，呈純色或雙色，為多年生草本植物，花期為十月至翌年四月。

擁有多年種植經驗的有機農夫李穩才表示，由於石竹在秋冬季生長開花，因而在夏天容易枯死。他建議，小朋友收到花苗後，可先轉換花盆。「小朋友收花後要換一個大點的花盆，約4至5吋。用科學泥就OK，換盆後把石竹中間的心除掉，可使花苗長出更多分支，將來開更多花。」

他提醒，可先把花苗放在陰處4至5天，然後放在全日照的地方。「每日淋一次水，淋至盆底有水出，就會生長良好。」家長和孩子都希望花苗可以順利開花，施肥時也有竅門，「可以買一隻日本緩解肥，施一次有效三個月。下多了也不怕花會死，但亦不要下太多。如要開花，可在換盆兩個月後施開花肥。」

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