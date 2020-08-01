【家居種植】室內種植物助小朋友記憶力提升　推介5種適合的植物

本港新冠肺炎第三波疫情持續，防疫措施陸續收緊，無論室內室外均強制戴口罩，大家亦留家抗疫，短期內都不能到戶外呼吸新鮮空氣。不過，足不出戶仍然可以自行營造健康天然的環境，美國太空總署(NASA)一項研究指出室內種植植物能有效減少空氣有害物質，並推薦了幾種有淨化效用的植物，大家在家中抗疫期間不妨嘗試一下！

5種適合家居種植的植物：

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美國太空總署(NASA)在一項研究中證實室內有種植植物的空間，相比起沒有種植物的，更能把空氣中的有害物質減少60%。另外，美國德州A&M 大學亦有研究指出在工作場所擺放植物，除了會令記憶力提升20%，更能加強認知和解決問題的能

力，可見室內栽種植物好處多多，特別適合在家抗疫和工作的人轉換一下心情。

1.虎尾蘭 (Snake Plant)

虎尾蘭是NASA認證最有效淨化空氣的植物之一，而且不用經常澆水，只需要適當地照射陽光，簡單的種植方法十分適合剛接觸室內種植的新手。它能夠吸收室內部分的有害氣體，例如一氧化碳、二氧化硫，其中吸收甲醛的能力格外出眾。

2. 白鶴芋 (Peace Lily)

這種植物開花後會長出白色的花朵，能夠為家中增添一點氣息。它比較適合在陰暗的環境下生長，十分容易照料。除了能淨化室內中的二氧化碳，也能吸收空氣中的甲醛、丙酮等有害物質。

3. 綠蘿/黃金葛 (Golden Pothos)

這種植物屬於攀緣植物，通常以懸掛的方式種植和展示，它的特徵是能夠在缺乏陽光和低溫環境下如常生長，適合在長期開冷氣的辦公室內種植。它還可以抵抗空氣中的二氧化氮、一氧化碳和甲醛。

4. 印度榕 (Rubber Plant)

這種易於生長的植物以大而有光澤的綠葉而聞名，它還可以吸收空氣中的甲醛、甲苯等毒素。它在昏暗潮濕的環境下更能良好地生長，並且能夠抵抗蚊蟲病害。

5. 棕竹 (Lady Palm)

這種適應力強的植物，在乾燥或潮濕的環境中都能生息，幾乎不需要陽光，可以過濾掉甲醛、二甲苯和氨，並且能夠抵抗害蟲。它特別適合家中飼養寵物人士，因為它是本文提及的植物中，唯一不會對動物因為毒性而造成威脅的植物，其餘幾種植物則應該放在不易觸及的地方。

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