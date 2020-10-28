媽媽掃平貨攻略｜嬰幼兒用品玩具減價　嬰兒揹帶5折TOMICA車$30起

隨著本港新型冠狀病毒疫情有所緩和，商家紛紛推出購物優惠。MegaBox就推出「MegaBox BB 兒童購物展」，過萬件精選嬰兒用品、玩具、童裝及兒童傢具低至 1 折發售。除此之外，人氣玩具專門店Bricks House首間旗艦店早前開幕，多款玩具產品推出限定優惠，甚至低於市價發售！媽媽們又係時候掃貨！

MegaBox BB 兒童購物展

適逢現在MegaBox正於周年誌慶期間舉辦「MegaBox 周年 1 折感謝祭」，由即日起至 11 月 30 日期間，以 4 個優惠時段進行，當中第二回「兒童服飾及玩具」將於即日起至 11 月 1 日一連五日舉行。「MegaBox BB 兒童購物展」於 MegaBox 地下及 L5 展銷場地內有逾 30 個展銷攤位，以及逾20 間參與商戶於店內提供期間限定優惠，過萬件精選嬰兒用品、玩具、童裝及兒童傢具低至 1 折發售。

+ 9 + 9 + 9

日期：10 月 28 日至 11 月 1 日

時間：11:00am - 9:00pm

地點：G、L5 中庭及各參與商戶之 MegaBox 分店

元朗「Bricks House+」開幕優惠

人氣玩具專門店Bricks House首間旗艦店「Bricks House+」於10月2日登陸元朗最大型地標商場YOHO MALL，為慶祝旗艦店開幕，由即日起至10月31日期間，店內備有多款優惠產品，至抵玩具產品低至 $30件！店內雲集超過萬件不同類型的玩具產品，當中不少更以低於市價發售，最矚目的5大至抵優惠產品莫過於TOMICA小型玩具車、Disney毛公仔、Disney MINNIE醫生角色扮演套裝、Qposket人偶及LEGO® Harry Potter霍格華玆有求必應屋等等。店內全線正價產品可享9折優惠 (特價貨品、Hot Toys及Switch產品除外)，最啱買作小朋友聖誕禮物！

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日期：即日起至10月31日

時間：11:00-20:30

地址：元朗形點1期 (YOHO MALL I) 2樓 2006-2007號舖

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