媽媽掃貨攻略｜轉季童裝開倉減價抵至1折　Uniqlo、ZARA外套6折

最近天氣開始轉涼，秋天悄悄來臨，代表又是時候為仔女買新衫！最近不少服飾牌子都有減價，亦有名牌嬰童服飾開倉，爸爸媽媽是時候幫仔女添置新衣服啦！

名牌嬰童服飾及用品展

海港城展銷集 Harbour City Bazaar舉行名牌嬰童服飾及用品展，全場低至1折起，當中包括Ergobaby 揹帶、 Nuby仿真學習廁所、 Casablanca嬰童床品套裝、 Dr Browns奶樽、 Frucht Bar 及Joy Organic 嬰幼兒食品等，另外展銷場地亦有名牌嬰童服飾開倉，包括: Balabala、Nicholas & Bears、I Pinco Pallino 及Hallmark Babies等等。

+ 27 + 27 + 27

日期:14-19 OCT 2020

時間:11:00AM-8:00PM

地址: 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

Uniqlo

Uniqlo的網店最近上架不少秋冬季的衣物，當中部分更加有減價優惠，例如長袖T-shrit、衛衣、外套等等，最啱襯着入秋添置新衣！

+ 5 + 5 + 5

ZARA

ZARA的童裝質感一向很好，秋季亦有部份服飾有減價，包括外套、長褲、長袖運動衫等等，雖然價錢並未有減價許多，不過款式新潮好看。

+ 4 + 4 + 4

相關文章：家長掃平貨｜文具品牌Smiggle香港4分店將全線結業 原子筆最平$3

點圖即睇結業減價貨品：