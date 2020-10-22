荷花BB展2020 ｜疫情後首個大型展覽　入場送過千元嬰幼兒用品福袋

「第28屆國際嬰兒、兒童用品博覽」由今日（22日）起於至周日（ 25日）一連4日，假香港會議展覽中心Hall3隆重舉行，是自疫情後首個大型展覽，全場超過400個攤位，銷售奶粉、尿片、嬰幼兒用品，產品優惠更低至三折，參展場亦推出不少搶手優惠及大送贈品。大會為令一眾爸媽於安全環境下安心購物，場內特別加一系列嚴密的防疫措施。 攝影：黃寶瑩

大會更於場內每日派發「限量孕婦福袋」及「博覽入場獎賞」，同時亦新增「消費大獎賞」，全場消費滿$1,000或以上，更可換領豐富禮品。

按圖即睇現場入會免費派發贈品套裝：

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按圖即睇五大必到攤位：

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共他必買貨品推介：

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準媽媽預計消費1至2千元

今日早上10時入場的孕媽媽Kathy ，在好友陪同下首次參加BB展，她說：「還有一至兩星期便是預產期，第一次參加BB展，希望在生產之前看看有沒有漏買嬰兒用品，來之前一晚有上網看優惠及入會。不太擔心今次疫情，做好個人防護措施亦都會安全，預計會消費1000-2000元。」

陳爸爸是第三次來BB展，育有一歲女兒，與太太特別請假前來，雖然他也有點擔心疫情下人多擠迫，惟有自己帶定充足搓手液及口罩，他說：「沒有辦法，照顧小朋友也很需要有一個補充物資的展覽，所以也照來。」

蘇太育有2歲女兒，已有四至五次到BB展的經驗，今次預計會花$2000以內，因為本身是全職媽媽沒有人照顧女兒，也不能長時間困着在家中，所以會帶女兒一同前來，主力想買安撫奶嘴與奶粉，建議要買入場$20的小冊子及預先上網登記。

參展商有信心周末人流增多

參展商之一Good Mask 負責人李先生表示是第一次參加BB展，他說：「我們是全港首間有香港製造嬰兒/兒童口罩，可能今日是星期四，人流方面暫時不算太多，但我相信星期六日會好。」

他表示今次攤位租金約兩萬元，但政府對中小企有提供資助，對於疫情下首個較大型會展展覽，李先生表示不太擔心疫情影響人流，他說：「因為香港人抗疫經驗豐富，我沿途搭升降機也見到有用光觸媒消毒，進場前也要通過體溫測試，都做得很足。」他表示今次只要賺到宣傳成本已經很滿足。

荷花BB展現場情況：

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即睇大會防疫措施：

會場環境衞生方面，於場內不同地點提供酒精搓手液，定時用消毒劑徹底清潔主要入口之地墊、升降機內的顯示板、自動扶手電梯、門把手以及枱櫈，加強清潔及消毒會場，包括參展商攤位、場內設施及洗手間，活動場地在每日活動完結後會進行清潔清毒，加強會場內的鮮風轉換效率，於會場當眼位置增設衞生建議提示牌，並於展會網站發佈個人衞生貼士。

「第28屆國際嬰兒、兒童用品博覽」資料：

地點： 香港灣仔會議展覽中心Hall3B-D展覽廳

日期： 2020年10月22日至25日

時間： 10月22日- 24日 (10:00am –8:00pm)； 10月25日 (10:00am – 7:00pm)

門票： 成人 $30 / 小童 $20

售票地點： 現場售票及荷花親子網電子門票 https://eticket.eugenebaby.com

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