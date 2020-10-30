【網購優惠】網店限時激減　童裝書包低至半價　即睇媽媽必掃推介

除了日用品，不少媽媽早已習慣為孩子網購童裝、書包等。各大網購平台如HKTV mall、Reebok、友和、蘇寧網店亦推出激減優惠，包括Cath Kidston童裝袋款、Kingkow低至半價，部分更因應雙11推出限時搶購產品，立即看看有什麼媽媽必掃推介！

HKTV mall 童裝低至半價

HKTV mall現正舉行感謝祭優惠，其「每日一店」更精選不同品牌，提供限時優惠。受媽媽歡迎的童裝品牌Kingkow現時全店低至半價，包括羽絨及外套款式，指定產品3件再7折、6件5折，優惠期至10月31日；另Cath Kidston同樣全店低至半價，精選童裝袋款$189起。

按圖即睇Kingkow精選推介：

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按圖即睇Cath Kidston精選推介：

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Reebok童裝鞋款 低至35折

Reebok網店現時推出不同折扣及全店免運費限時優惠，男女童裝鞋款低至35折，部分新品更有兩件7折優惠。11月1日至14日，網店將限時推出「Sale the Unexpected」主題優惠，11月10至11日更一連兩日設有快閃優惠，購買兩件或以上正價或指定貨品則可享有6折優惠，詳情可留意Reebok Hong Kong 社交平台。

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友和雙11購物節 精選產品低至$11

由11月1至11日，友和網店每天均有HK$11產品讓大家限時搶購，包括各式廚房電器，如三文治機、電熱水煲、易潔鑊，以及母嬰、電子產品等，限量1件至100件不等。

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蘇寧雙11限時搶 低至1折

香港蘇寧旗下網店 hksuning.com將於11月2日至11月12日舉行《雙11·成就一一解鎖》推廣，提供多款限量特價產品，除了家電及電子產品外，更包括家居用品、食品、母嬰用品。當中更有貨品低至$1.1，買滿$249即享免費送貨服務，下午4點前落單，最快翌日送到。