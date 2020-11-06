立冬二十四節氣｜中醫教煲兩款湯水健脾益氣　為孩子養精蓄銳入冬

立冬是冬天的開始，「冬，終也，萬物收藏也。」藏的除了是農作物，也包含春生、夏長、秋收的生命能量。謝嘉雯中醫師表示冬天萬物凋零，蟄獸進入冬眠狀態，身處天地間的人們，冬天養生也應順應自然界規律，日常起居講求「養藏」，她認為特別是處於生長發育階段的小朋友，以讓身體養精蓄銳，為來年生機萌發的春天做好營養準備。

點圖即睇謝嘉雯中醫師介紹2款適合在冬至飲用的湯羹

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首先，在飲食方面，謝嘉雯中醫師表示應適量增加熱量的攝入，如優質蛋白或肉食，以抵禦冬季的寒溫。 「冬季雖宜進補，但不宜燥熱。因香港的冬天有別北方的嚴寒，即使進補仍以性質平和的溫性食物為宜 如牛肉、雞肉、羊肉、蝦、黃豆、韭菜、油菜等。」另外，她建議要多飲暖水和進食新鮮蔬菜和水果。「為身體補充足夠維生素，預防生病。少吃酸辣燒炙等刺激性食物 ；如烤肉等。」

另外，在生活上，謝嘉雯中醫師表示古人主張冬天早睡晚起，等到日光出現方起床。她說:「但現實生活中，小孩平時要早起上學，但假日家長仍可讓小孩睡到自然醒。充足的睡眠有利於人體陽氣的潛藏、陰精的蓄養，睡眠時生長因子亦最活躍，有利孩子發育長高。」

謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

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