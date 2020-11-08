想小朋友自動自覺　提昇閱讀英文興趣的方法和貼士｜Miss Carley

閱讀是我家哥哥余寶寶其中一個最愛的活動，而他對英文書更是特別有興趣，現在五歲的他在空閒時都會自動自覺拿出喜愛的英文書自行閱讀，其閱讀能力也算不錯，基本上能自行閱讀書中大約八至九成的句子。

怎樣提昇小朋友對閱讀的興趣及教小朋友閱讀英文？以下根據個人經驗和各位家長分享一些方法和小貼士︰

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其實，小朋友從大約四歲起，就可以開始學習閱讀英文了。開始時，家長可以鼓勵小朋友以拼音(phonics)拼讀一些常用字(sight words)，例如cat, is, am等，至於未能拼讀出來的常用字，就需要靠認讀了！

家長可以選擇一些文字較淺及包含短句子的英文書和小朋友一起閱讀，例如Oxford Reading Tree, First Little Readers等。開始時，家長可以先讀出書中的文字，但留其中一至兩個字請小朋友嘗試去讀，再逐漸增加小朋友朗讀書中文字的機會。待小朋友開始對閱讀英文有信心及興趣後，就可以讓他們閱讀一些喜歡的卡通人物或題材的英文繪本，以進一步提昇其閱讀趣味性。

除了閱讀英文書外，家長也可以好好善用網上資源、電子書，甚至日常生活中的素材如包裝盒上的名稱、街上的告示等，讓小朋友把英文融入生活中。

家長亦可以嘗試以遊戲形式讓小朋友邊玩邊學習英文閱讀。例如，家長可以和小朋友玩砌句子遊戲，把常用字寫在紙上或告示貼上，然後再貼在牆上，開始時，家長可以把句子朗讀出來讓小朋友拿出正確的字咭去砌句子，待小朋友熟習大部份生字後，就可以鼓勵小朋友自行以生字造句子了。這個遊戲可以加深小朋友對生字及句子組織的認識，讓小朋友從視覺、聽覺和動覺(即多感官下)學習英文閱讀，提昇小朋友的學習效能。

另外，從小讓小朋友培養閱讀習慣是十分重要的。家長可以嘗試每天抽出時間與小朋友進行親子閱讀、平日多帶小朋友到書圖書館或書店、在家設置閱讀角等，這些方法都可以讓小朋友在沒有壓力的情況下愛上閱讀。

希望以上的小貼士對各位家長有用，令小朋友喜歡上英文閱讀呢！

作者：言語治療師媽媽Miss Carley

作者Facebook：https://www.facebook.com/MissCarleyChan/

喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。

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