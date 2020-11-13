親子好去處｜香港3個新式遊樂場推介　超好玩攀爬架多款特色滑梯

自從2018年屯門共融遊樂場正式啟用後，外界口碑一直十分正面，家長也樂於看見香港能建設更多這種非「罐頭」式公園。而康文署亦嘗試把屯門共融遊樂場的成功經驗，套用在其他地區身上，除了屯門共融遊樂場外，亦有不少比較新式的遊樂場亦相當好玩，以下三個遊樂場便是一例。 圖片：暴龍媽媽@港台混血小暴龍

浙江街遊樂場

浙江街遊樂場是目前較新的遊樂場之一，是今年才正式落成。公園設施走「大自然」方向，例如滑梯呈小木屋造型、攀爬位置是樹葉造型等等。比較好玩的設施有氹氹轉、三岔滑梯以及鞦韆。

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顯田遊樂場

隨著屯馬線一期的落成，大家去顯田遊樂場便相當方便，皆因其位置十分鄰近顯徑站出口，相比起於其他公園，顯田遊樂場更多的設施都是圍繞著「攀爬」這一遊玩方式去設計，會有大量攀爬架、繩網陣，絕對可以幫小朋友「放電」。

地址：大圍車公廟路70號

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世運花園遊樂場

世運花園鄰近舊啟德機場，亦因此公園設施以航空為主題，雖然沒有太為亮眼的遊玩設施，但飛機造型的滑梯不失是一個打卡點，而環境佈置方面亦比傳統「罐頭」式公園優勝，相信小朋友也能盡興。

地址：馬頭圍太子道西

踏入秋天，除了和小朋友去遊樂場放電外，一起野餐也是不錯的選擇！其實香港有不少公園設有大草地可以讓大家野餐，而且交通十分方便，無論住在哪一區都總有方便你的地方。

港島區野餐好去處：

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九龍區野餐好去處：

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新界及離島區野餐好去處：