親子玩樂︱山頂纜車明年將翻新　趁停駛前以優惠價全家山頂一日遊

受到新型冠狀病毒疫情影響，香港人無法出國旅遊。最近天氣開始轉涼，不妨在香港來個本地一日遊！山頂纜車日前推出港人限定優惠，只要身份證姓名有指定字母即可享有優惠。而山頂纜車正進行發展計劃，明年將會暫停纜車服務進行翻新工程，屆時擁有30年歷史的現役纜車將會退役換上新車，爸爸媽媽不妨趁秋天，帶同仔女前往山頂來個親子一日遊！

山頂纜車日前推出港人限定優惠，由即日起⾄12⽉15⽇，任何⾹港居⺠⾝份證上有指定字母即可享有優惠。

山頂纜車自1888年啟用至今，對上一次升級工程已經是1989年，當年換上的纜車一直沿用至今。山頂纜車於2018年宣布展開發展計劃，將添置全新的纜車，將每程載客量由現時的120人提升至210人，並且會全面翻新山頂總站，及擴建花園道總站。去年4月已經進行首階段纜車服務暫停，第二階段暫停服務原定於今年秋季，但因應疫情影響，將順延至2021年進行，屆時山頂纜車將暫停服務約5個月。其後將會換上全新纜車，意味著擁有30年歷史的現役纜車將會退役。爸爸媽媽一於趁着有港人限定優惠，和仔女一起前往山頂來個親子一日遊！

服務港人30年的山頂纜車即將退役，屆時會換上全新的纜車。（資料圖片）

山頂親子一日遊

大富翁夢想世界™

全球首個「大富翁夢想世界™ 」主題館去年開幕，位於太平山山頂廣場 3 樓，面積相當大，接近二萬呎，是全球首個大富翁主題館，，場內以全息投影和 4DX 體感技術，立體還原銀行、地契卡、棋子、水務局、電燈公司、機會等大富翁經典元素。場內有大量打卡位，亦有4DX 影院可以觀看，小朋友必去！

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大富翁夢想世界™

地點：香港山頂道118號山頂廣場3樓

開放時間：上午10:00至下午10:00

票價：成人 $260、小童及長者 $220

山頂盧吉道

踏入秋天，當然是戶外活動的好時機！爸爸媽媽可以和小朋友沿著山頂盧吉道走一圏，全程只有3.5km，基本上沒有任何斜坡、樓梯，1 小時可以走完，小朋友都可以輕鬆行！沿路可以360 度眺望香港全景，景色非常優美，是親子「行山」的好地方！

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山頂盧吉道

沿山頂凌霄閣旁小徑起步，沿著盧吉道一直行走，再左轉接夏力道（右方的支徑分別為克頓道和港島徑第一段），環繞一圈返回山頂凌霄閣。

柯士甸山遊樂場／山頂公園

山頂的餐廳價錢偏貴，家長除了可以光顧山頂廣場或凌霄閣內的餐廳，亦可以帶備野餐食物去到柯士甸山遊樂場或山頂公園野餐。從山頂纜車站出發，沿柯士甸山道走約5分鐘，即可見到歐陸風格的柯士甸山遊樂場，柯士甸山遊樂場以古典歐陸風格興建，不但有一大片綠油油的草地，亦有面積不大但設施齊全的兒童遊樂場，比較適合年紀較小的小朋友，午後跟小朋友野餐、打卡便最適合不過。

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而山頂公園位於扯旗山 ( Victora Peak ) 山頂，為前港督山頂別墅，於1900年至1902年間興建，已有百多年歷史，但是由於二次大戰時期失修，山頂別墅遂於1946年拆卸。公園內依舊保留著一些具古老維多利亞式建築，環境優雅，空氣清新，令人有種與世隔絕的感覺。在一片廣闊的大草地上，可以野餐、可以玩集體遊戲、甚至來個小型的兒童運動會，相信大人小孩都會愛上這個好地方。

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柯士甸山遊樂場

地址：香港山頂柯士甸山道425號

沿山頂廣場纜車站向下行，經柯士甸道步行約7分鐘即可抵達。

山頂花園

沿柯士甸山道步行向上，途經柯士甸山遊樂場、山頂花園獨立別墅群，約25分鐘即可到達。