海洋公園推星夜高峰Glamping一出即滿額　另有親子營全家$2200

最近豪華露營Glamping成為新趨勢，由於Glamping所需要攜帶的用品並不多，很受家庭客歡迎，吸引不少家庭和小朋友一起來個小旅行。最近海洋公園亦推出「星夜高峰Glamping」，每個帳幕索價2,800元，今日一開售即全數額滿！到底「星夜高峰Glamping」活動有什麼吸引？ 除了Glamping外，海洋公園亦推出「家森親子營」，讓一家大細在威威村莊搭建帳篷渡過兩日一夜！

海洋公園最近推出「星夜高峰Glamping」，今日（11月3日）即可報名參與。不過記者於下午5時上報名網站卻發現活動已經全數額滿，海洋公園表示暫未有加場消息，如果有新消息會於公園網站公布。

海洋公園最近推出「星夜高峰Glamping」活動。（海洋公園提供）

按圖即睇「星夜高峰Glamping」詳情：

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另一方面，海洋公園亦推出「家森親子營」，一家大細可以在威威村莊體驗露營，同時參與各種手續活動，並親親狐獴及大象龜。記者今日看到依然剩餘少量位置可以報名。

按圖即睇「家森親子營」詳情：

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