外傭見鬼｜有印傭聲稱有鬼在家開壇作法驅邪　專家建議6招處理

對於很多雙職家長來說，照顧孩子一事在無可選擇的情況之下，也要交由外傭包辦，如果請著一個疑神疑鬼的外傭，終日跟你說看到家中有鬼，難免令人頭痛。日前有僱主在社交平台分享自己所聘用的印尼女傭說看到主人房中有鬼，但因為印傭平時照顧孩子得力，令該僱主十分兩難，於是在網上向人查詢，但原來有不少網友也身同感受。 香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示「外傭見鬼」之事不時發生，曾有一個案中的女傭不時在家「開壇作法」驅邪驅鬼，弄得僱主一家人心惶惶，最終要解除合約。

有僱主在Facebook群組「香港外傭僱主關注組」分享其印尼外傭有一日，煞有介事地跟她說：

但由於印尼女傭平日工作勤力，照顧小朋友妥當，但突然說出這番說話，又令她感到驚慌，故此她想請教其他僱主是否遇過類似情況。

貼文一出，即時有不少僱主表示其外傭也曾說過一些令人既莫名其妙的驚嚇說話，有的甚至說得繪影繪聲，驚到忍不住哭起來，更有網友留言最後買燒些紙札用品以保心安。

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤回應記者查詢時直言，「外傭見鬼」個案屢見不鮮，她說：「過去有菲律賓外傭說見到『污糟嘢』，最後嚇親小朋友。」徐曉彤表示「見鬼」個案的較多發生在印尼外傭身上，未知是否與他們拜神有關。

但她認為這也很視乎不同僱主的接受能力，以及外傭平時的工作表現，不排除外傭想試僱主底線。「如果覺得外傭在照顧小朋友或者其他工作表現上做得好，又不捨得解僱他，就要去理解他到底發生什麼，不是立即跟他對質，多點溝通。以我來說，我接受不了她這樣說，也不允許她引入什麼鬼神來到家中，但我會先跟她說清楚，犯規可能會與她終止合約。」

她表示過去更聽過不少「落降頭」的事，故她建議僱主在聘請外傭前最好了解一下他的宗教信仰，如果是自己不能接受的宗教，就不如不請。「當然亦有僱主不反對外傭在家中拜神作法，試過有個案的外傭最後在家中愈攪愈大壇，最後誇張到令僱主感覺到真的有鬼神來了家中，恐怖程度令她要立即終止僱傭合約，所以僱主給外傭在這方面的指引要清晰。」

海盈僱傭中心負責人周淑杭表示，不時也會聽到類似經歷，他說:「有些外傭住在較落後的鄉下地方，可能比較迷信鬼神，但我自己本身不相信。」他表示不排除外傭編故事，建議僱主找中介公司協助處理。他說：「我們會找印尼同事與外傭傾談，了解是否真有其事還是有其他工作問題，僱主可先觀察外傭是否有情緒上的問題，或者是否已經去到失控狀況，需要去醫院處理。」

外傭說關於鬼神之事時，點圖即睇香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤建議：

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按圖即睇外傭走佬僱主應該點做：