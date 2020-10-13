印傭新政策明年推行　當地中介已先加價8千　費用終轉嫁僱主身上

印尼勞工部將推行名為「Zero Placement Fee」有關外傭出國工作新政策，明年1月起實施，但具體安排印尼當局未有公布。惟有香港中介公司已收到印尼一間大規模的家傭訓練學校，在政府未公布政策詳情前，搶先向香港中介公司加收僱主費用$6000至$8000不等，變相提早令僱主聘請外傭支出增加。 有本地中介公司不排除當地訓練學校向香港僱主「試水溫」，他更認為香港僱主應該暫停聘請印傭，以抗衡此政策推出。

香港家庭傭工資訊組及中介公司負責人Sunny Wong表示加價是印尼訓練學校根據現時收費作為基準，為了維持現有的利益而提出的，他說 :「因政府要他們加大按金，然後拿走了最大的收入來源即訓練費，在失去培訓出國外傭功能及中介作用後，只可負責處理有限文件，收入大跌，他們不得不轉向僱主收錢。過往市價是$12000至$15000，現要多收大約六千至八千。」他表示現在還未有正式付款案例，但不排除他們是想測試香港僱主承受加價的底線。他續說：「而該大型訓練中心希望自己可以成為一個基準。」

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中介籲政府暫停輸入印傭

Sunny Wong表示雖然印尼政府表示訓練由政府負責，但因為會收訓練學校錢，而訓練學校最終會向香港中介收錢，中介又會問僱主收，這是間接的商業行為，不涉及勞工部，變相政府都也不能干預。」他提到香港不少中介公司同業都呼籲香港政府在明年1月1日開始停止輸入印傭， 直至清晰所有收費及責任細節為止。

對於印尼訓練學校的做法，Sunny直認的確不妥，但最無奈卻有香港中介公司已向僱主開新價，他說:「香港僱主承受能力可以很大，就算要四萬元都可以，但這是合不合理的問題，僱主可以付出，但要得到合理的質素和權益。但在即將實施的制度及過程中，我們看不到有任何對僱主的保障，亦無一個可以反映問題的部門，就連當地的訓練學校，甚至台灣的僱主團體都呼籲香港僱主罷用印傭，去抗衡這個不合理、不建存的政策推出。」

加價至6500至7500元

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東表示確實收到印尼的訓練學校在政府的「Zero Payment Fee」未落實前，已向香港中介公司提出最新價目表，費用加價至6500至7500左右。加幅要視學校知名度而定，知名度愈高、訓練學校設備愈好、外傭質素及口碑較高之訓練學校，加幅愈高。

他說：「但現時見到，也未有新的外傭，其實當地是需要通過所謂的『牛頭』提供外傭，『牛頭』負責找當地外傭出國，再交給訓練學校，現在起碼要11月才有外傭。所以建議大家等到11月再觀察決定是否請印傭。」

外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示解決方法是香港僱主「拒絕聘請海外印傭。」(資料圖片)

王偉東亦提到由於現時聘請印傭的做法是較可保障本地僱主，他說：「第一次出國的外傭因為沒有經驗，所以在出國之前，會向當地學校或中介貸款，學校亦很緊張，所以在傭工出國前的培訓及簡介會上會花很多功夫，務求讓外傭在還款期間保持滿意的工作表現，縱使外傭的語言不通、環境不適應，他們也挨得過六個月，並表現得十分積極，例如去學廣東話，而且態度良好，務求令香港僱主滿意。」

「而近十多年來本地僱主亦喜歡聘請首次來港的印傭。但如果『Zero Payment Fee』政策落實，就會存在很大的隱憂，因為外傭來到香港做一陣，發現雞同鴨講，或者遇到困難時，外傭因為完全不用還款，想走隨時都可以走。」

在疫情之下，本地僱主要聘請外傭支出龐大，王偉東表示單是中介費、隔離、深喉測試也需要接近2至3萬元，以現在的增幅來說，一旦外傭在短期辭職的話，對僱傭中介公司也有很大壓力。「外傭一走，僱主一定會找僱傭中介跟進，僱傭中心收入減少但責任加大，業界也會擔心首次來港的外僱沒有經驗、沒有Payment，如果唔挨得都幾大鑊。」

外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示香港僱主要解決就要「拒絕聘請海外印傭。」

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