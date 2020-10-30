【外傭借錢】 財仔扮寄教會信追數　工人仲走佬　僱主如何自保？

外傭錢借是不少僱主會遇上的問題，少則外傭向僱主借一千幾百，又或者預支薪金，多則在外向財務公司借貸，最後有追數信寄到外傭工作地點即僱主家中才被發現，而財務公司很多時會以不同形式寄出追數信，以免僱主發現，到底僱主在面對外傭借時應如何自保?

借貸理由十常八九

外傭以家中打風被家園被毀、有親人患病需醫治，十居其九以家鄉發生事，需要外傭接濟為由向僱主借錢的情況經常出現，很多時是從小數目開始借，最後逐漸變成愈借愈多，那麼到底僱主是否應該借給外傭?是否讓他可以預支出糧?當遇上外傭越借越多又或者外傭借錢不還，同時又擔心外傭出去向財務公司借錢之後一去不返，最後僱主「人財兩失」，這通通都令僱主十分困擾。

借完錢即變懶散「搏炒」

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東不建議僱主借錢給外傭。「因為我們聽到不少借了錢給外傭，在還款後，短時間再借，最後愈借愈多甚至乎走數潛逃，又或者借錢給外傭後，外傭態度變得懶散『搏炒』，讓僱主解僱，都是常見情況，所以我們不建議借錢給外傭。」

追數信形式掩人耳目

除了向僱主借錢借糧之外，另一個情況是外傭問財務公司借錢，王偉東表示財務公司會委托收款公司用不同的方法連繫外傭。「我們聽過扮送外賣，扮速遞員，如果寄收數信就會扮成教會信、聖誕卡、生日卡等，都很常見。」

外傭借錢又走佬

王偉東提醒僱主一旦發現外傭借錢，如果外傭有持續還款，僱主不可以藉此解僱外傭。「除非有構成對僱主的騷擾，就可以用這個原因即時解僱外傭，不賠償通知金，因為這算是一種嚴重過失。在解僱外傭後，或遇上外傭借錢然後潛逃，僱主應立即填寫「ID 407E」終止外傭合約通知書給人民入境事務處，證實外傭已經離職或斷約。而財務公司收到入境處通知後就不可以再向僱主追債，否則會被吊銷牌照處。」

坊間有說由於外傭要償還學費，同樣收到追數信，王偉東說:「由於現時聘請印傭的做法是較可保障本地僱主，第一次出國的印傭因為沒有經驗，所以在出國之前，會向當地學校或中介貸款，但學校亦很緊張，所以在傭工出國前的培訓及簡介會上會花很多功夫，務求讓外傭在還款期間保持滿意的工作表現，如果印傭不還錢，當地訓練學校是會向印傭家人追收欠款，所以縱使外傭的語言不通、環境不適應，他們也挨得過六個月，並表現得十分積極，例如去學廣東話，而且態度良好，務求令香港僱主滿意。」

點圖即睇面對外傭借錢，僱主的處理方法:

+ 9 + 9 + 9

相關文章:疫情下外傭每月只外出一日不久後懷孕 專家建議僱主處理方法