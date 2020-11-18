疫情下創作一站式抗疫家居智能助理　小六學生憑創意作品奪冠

小朋友的創意無限，有時候反而能夠觀察到成年人留意不到的細節，從而創作出色的作品。全港小學生運算思維比賽2020早前舉行，當中App Inventor組別的冠軍由陳瑞祺(喇沙)小學的學生奪得，其得獎作品《家居抗疫小法寶》非常有創意，在疫情下亦相當實用。有份參與創作的學生表示，希望這個「家居抗疫小法寶」可以讓年紀比較輕的小朋友能夠做足防疫措施。 攝影： 龔嘉盛

全港小學生運算思維比賽2020早前舉行，陳瑞祺(喇沙)小學憑作品《家居抗疫小法寶》奪得App Inventor組別冠軍，《家居抗疫小法寶》以AI 2編寫平版電腦程式，配合Lego EV3，組合成家居智能助理，能夠一站式提示同學各種家居抗疫措施，包括洗手、洗澡、棄置口罩，確保從開門到進入家中的抗疫措施，減低感染病毒的機會。

陳瑞祺(喇沙)小學憑作品《家居抗疫小法寶》勇奪全港小學生運算思維比賽2020 App Inventor組別冠軍（攝影： 龔嘉盛）

有份參賽的唐同學表示，學校很多學生的家長都要工作，很多時候家長不知道孩子回家後有沒有做足防疫措施，因此創作出「家居抗疫小法寶」，希望能夠幫助小朋友做足防疫措施，避免受到感染。3個學生有清晰分工，例如羅同學就專門負責編寫平版電腦程式、唐同學負責報告、蔡同學則負責操作。羅同學表示，過程中學習到上課學習不到編程的知識，穫益良多。

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唐同學表示，整個製作過程約3個月，其中在測試過程中多次出現困難，例如其中「全自動洗手裝置」的摩打和洗手液不受控制、「智能門鎖」的口罩檢驗不夠準確等等，唐同學逐指，這個情況下老師才出手幫忙找出問題，並作出修改。

「全港小學生運算思維比賽」對象為全港小學四至六年級的學生，透過比賽鼓勵學生多關心和留意周邊事物，並運用數碼創意、課堂所學到的運算思維技能和編程技巧尋求解決問題的方法，同時培育團隊協作精神。

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